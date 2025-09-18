به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حسین الحاج حسن نماینده پارلمان از فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان مجلس، در خصوص تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به اراضی لبنان گفت: دشمن نیات توسعه‌طلبانه و تجاوزکارانه‌ای دارد و می‌خواهد مرزها و معادلات را با آتش ترسیم کند و برای مقابله با این حملات موضع ملی یکپارچه لازم است.

این عضو ارشد حزب الله گفت که هرچه موضع لبنان به سمت همبستگی داخلی بیشتر پیش برود، در مقابله با تجاوزات صهیونیستی قوی‌تر خواهد شد.

وی ادامه داد که اگر موضع رسمی لبنان ثابت بماند و تحت فشار قرار نگیرد، نتایج مثبتی خواهد داشت. البته امیدواریم شاهد تحولی در موضع عربی برای مقابله با اشغالگری باشیم.

حسین الحاج حسن خاطرنشان کرد که اشغالگران از تصویب قانونی برای الحاق کرانه باختری و صحبت از پروژه صهیونیستی «اسرائیل بزرگ» در مقابل اقداماتی که هیچ تأثیری ندارند، ابایی ندارند.

وی ادامه داد: آنچه تل آویو انجام می‌دهد، با تفاهم کامل با آمریکایی‌ها است، ولی این فشارها حتی یک سر سوزن هم موضع مقاومت را تغییر نخواهد داد.