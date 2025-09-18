به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان گفت که حملات اسرائیل تجاوز به لبنان و حاکمیت آن، تجاوز به ارتش و نیروهای سازمان ملل است.

وی افزود: ما جامعه بین المللی و کشورهای حامی توافق آتش‌بس به‌ویژه آمریکا را در قبال این تجاوز مسئول می‌دانیم.

ارتش رژیم صهیونیستی عصر پنجشنبه برخی از مناطق مرزی در جنوب لبنان را آماج حملات هوایی خود قرار داد.

ارتش اسرائیل مدعی شد که موجی از حملات را علیه اهداف نظامی حزب‌الله در لبنان انجام داده است.

صبح امروز نیز یک پهپاد صهیونیست منطقه سیندیانا در لبنان را هدف قرار داد. این پهپاد در ادامه موارد نقض آتش‌بس و تجاوزهای خود به لبنان با ۲ موشک به منطقه سیندیانا در حومه شبعا حمله کرد؛ اما این حادثه هیچ تلفاتی نداشت. یک بالگرد رژیم اسرائیل نیز ۲ بمب صوتی را به سمت منطقه المحافر در شهر عدیسه شلیک کرد.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد. از آن زمان تاکنون اسرائیل بارها به بهانه هدف قراردادن حزب الله بارها به مناطق مختلف لبنان حمله کرده است.