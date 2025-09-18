به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نواف سلام نخست‌وزیر لبنان، در واکنش به تهدیدات و حملات رژیم صهیونیستی به لبنان گفت که لبنان به طور فعال در جلسات کمیته پنج‌جانبه شرکت دارد.

وی تاکید کرد که سوال مشروع امروز این است که تعهد اسرائیل به این سازوکارها کجاست؟ و چگونه می‌توان تصور کرد که این کشور به ارعاب و تجاوزات خود ادامه دهد، در حالی که قرار است این جلسات، اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ و توقف عملیات خصمانه را تضمین کند؟

سلام از جامعه جهانی، به ویژه کشورهای حامی توافق توقف عملیات خصمانه، خواست تا حداکثر فشار را بر رژیم اشغالگر وارد کنند تا فوراً تجاوزات خود علیه لبنان را متوقف کند و به تعهد کامل به سازوکار و توافق توقف خصومت‌ها بازگردد، که شامل عقب‌نشینی از اراضی اشغالی لبنان، توقف تجاوزات و آزادی اسرا می‌شود.

از سوی دیگر، پل مرقص، وزیر اطلاع‌رسانی لبنان، پس از پایان جلسه دولت این کشور گفت که دولت لبنان از شورای امنیت و کشورهای حامی می‌خواهد تا برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی فشار وارد کنند.

همچنین ارتش لبنان اعلام کرد که دشمن صهیونیستی به تجاوزهای خود ادامه می‌دهد که تعداد آنها از زمان اجرایی شدن توافق توقف خصومت‌ها پس از تجاوز اخیر آن به لبنان در سال ۲۰۲۴، از ۴۵۰۰ مورد فراتر رفته است.

در بیانیه ارتش لبنان آمده است که دشمن صهیونیستی به تجاوزات خود علیه شهروندان لبنانی ادامه می‌دهد و آخرین مورد آن هدف قرار دادن تعدادی از روستاهای جنوبی امروز و همچنین غیرنظامیان در چندین منطقه پرجمعیت است که منجر به شهادت و زخمی شدن چندین نفر شده است.

این بیانیه افزود که این تجاوزات و نقض‌ها مانع از استقرار ارتش در جنوب می‌شود و ادامه این حملات اجرای طرح آتش بس را از منطقه جنوب لیتانی به بعد مختل خواهد کرد.

ارتش لبنان همچنین اعلام کرد که یک واحد نظامی متخصص در ارتش، یک دستگاه جاسوسی استتار شده را که دشمن اسرائیلی در منطقه اللبونه - صور قرار داده بود، پیدا کرد و اقدام به خنثی‌سازی آن نمود.