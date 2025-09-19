  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

رایزنی عون با نواف سلام و فرمانده ارتش درباره حملات تل آویو به لبنان

رئیس جمهور لبنان با فرمانده ارتش و نیز نخست وزیر این کشور، حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را مورد رایزنی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان با رودلف فرمانده ارتش این کشور اوضاع امنیتی لبنان را مورد رایزنی قرار داد.

عون گزارشی از حملات رژیم صهیونیستی به برخی مناطق جنوب این کشور دریافت کرد.

همچنین رئیس جمهور لبنان با نواف سلام نخست وزیر این کشور نیز دیدار و آخرین تحولات و حملات رژیم صهیونیستی به جنوب و بقاع را مورد رایزنی قرار داد.

همزمان یونیفل به حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان واکنش نشان داد و بیان کرد: حملات اسرائیل به جنوب لبنان نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و تهدیدی برای ثبات شکننده است.

یونیفل بیان کرد: تداوم اقدامات تنشزا، تهدید کننده تلاشها برای بازگشت ثبات است و از همه طرفها می خواهیم که به قطعنامه ۱۷۰۱ پایبند باشند.

