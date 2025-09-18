به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره بینالمللی عاشیقلار همزمان با روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار در مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل آغاز شد و آئین اختتامیه آن روز جمعه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.
این جشنواره به هنر اصیل عاشیقی اختصاص دارد؛ هنری که ترکیبی از موسیقی، داستانسرایی و شعرخوانی است و ریشهای عمیق در فرهنگ مردمان آذری دارد. عاشیقها با ساز «قوپوز» روایتگر داستانهای حماسی، عاشقانه و اشعار فولکلوریک هستند و میراثی کهن و معنوی را سینهبهسینه منتقل کردهاند
نخستین روز جشنواره بیشتر رویکرد کارشناسی و تخصصی داشت و با حضور هنرمندانی از جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه و همچنین گروههایی از استانهای مختلف ایران برگزار شده و در آئین اختتامیه از برگزیدگان و هنرمندان حاضر تجلیل خواهد شد.
برنامه رسمی این مراسم از ساعت ۱۷ تا ۱۹ شامل چند سخنرانی، اجرای گروه کر عاشیقها، چند اجرای برگزیده از هنرمندان داخلی و خارجی و تجلیل از هنرمندان شرکتکننده خواهد بود. پس از آن و با نیم ساعت فاصله، بخش دوم اختتامیه از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱ برگزار میشود که در آن ۱۰ گروه عاشیقی از داخل و خارج کشور به اجرای برنامه خواهند پرداخت.
به گفته برگزارکنندگان، هدف از این جشنواره تثبیت آن بهصورت سالانه در اردبیل و راهاندازی دبیرخانه دائمی موسیقی عاشیقی در این استان است. این رویداد با حمایت استانداری اردبیل، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل، مشارکت میراث فرهنگی و همکاری شبکه جهانی سحر و مؤسسه فرهنگی هنری قفقاز برگزار میشود.
نظر شما