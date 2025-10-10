به گزارش خبرنگار مهر، امیر رجبی عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای که حاصل کلاس‌های آموزشی انجمن‌ هنرهای نمایشی مشگین شهر است، از ۱۶ تا ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۴ در تالار اندیشه و پل معلق مشگین‌شهر برگزار شد.

وی افزود: از مجموع آثاری که به دبیرخانه این دوره از جشنواره تئاتر منطقه‌ای ساوالان ارسال شده است، ۷ اثر به بخش پایانی مسابقه، ۴ اثر برای بخش صحنه ای مسابقه و دو اثر برای بخش خیابانی و یک نمایش برای افتتاحیه راه یافتند.

در ادامه مهدی بخشی فرماندار مشگین شهر گفت: این جشنواره مورد استقبال خوب تماشاگران قرار گرفت و تمامی اجراها با حداکثر ظرفیت انجام شد، از دیگر ویژگی‌های این جشنواره مردمی بودن آن بود این جشنواره بدون حمایت بخش خصوصی یا دولتی برگزار شد و هزینه جشنواره برای شرکت کنندگان رایگان بود.

وی افزود: در دومین روز از هشتمین جشنواره تئاتر خیابانی منطقه ای که در پل معلق مشگین شهر برگزار شد در پایان اجرای این نمایش در حرکتی ارزشمند جمع آوری هزینه درمان برای یکی از هنرمندان مشگین شهر بود.

در پایان جشنواره از منتخبین تئأتر منطقه ای ساوالان مشگین شهر تجلیل شد و سالن بلک باکس تئاتر مشگین شهر کلنگ زنی شد.