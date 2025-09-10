  1. استانها
  2. اردبیل
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۰

محفل شعر «بیرلیک گونشی» پس از سال‌ها خاموشی در اردبیل برگزار شد

محفل شعر «بیرلیک گونشی» پس از سال‌ها خاموشی در اردبیل برگزار شد

اردبیل - محفل شعر و موسیقی «بیرلیک گونشی» پس از سال‌ها وقفه، روز گذشته به همت حوزه هنری استان اردبیل و با مشارکت انجمن ادبی «سویودلر» در نگارخانه خطایی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد لطفی دبیر انجمن ادبی «سویودلر» عصر چهارشنبه در بقعه شیخ الدین اردبیلی ضمن خوشامدگویی به حضار، به ریشه تاریخی نام «سویودلر» اشاره کرد و اظهار کرد: در دوره حاج باباخان اردبیلی، سویودلر گروهی از دلاوران بودند که در کنار او با دشمنان جنگیدند. لطفی در پایان نیز شعری را به حضار تقدیم و از تلاش‌های مهیار سپهری رئیس حوزه هنری استان اردبیل و همکارانش در برگزاری این رویداد فرهنگی قدردانی کرد.

وی افزود: عاشیق‌های اردبیلی با اجرای بی‌نظیر موسیقی اصیل آذربایجانی، فضای معنوی میلاد پیامبر اکرم (ص) را با شادی و عشق در هم آمیختند.

سپس شاعران انجمن «سویودلر» نیز با خوانش آثار خود محفل را رنگین‌تر کردند. سعدالله دنیوی با شعرخوانی و سخنرانی خود درباره «بالیقلی» حضار را با بخشی از میراث ادبی منطقه پیوند داد. همچنین انوار احمدی با تاکید بر اهمیت شعر و ادبیات آذربایجانی در ایران، نکاتی ارزشمند را مطرح کرد.

اوج برنامه با اجرای گروه موسیقی «موغام» و صدای پرصلابت استاد قدرت پورحسن رقم خورد؛ جایی که شور موسیقی آذربایجانی، دل‌های مردم را لبریز از غرور و شادی کرد.

کد خبر 6585853

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها