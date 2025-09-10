به گزارش خبرنگار مهر، حامد لطفی دبیر انجمن ادبی «سویودلر» عصر چهارشنبه در بقعه شیخ الدین اردبیلی ضمن خوشامدگویی به حضار، به ریشه تاریخی نام «سویودلر» اشاره کرد و اظهار کرد: در دوره حاج باباخان اردبیلی، سویودلر گروهی از دلاوران بودند که در کنار او با دشمنان جنگیدند. لطفی در پایان نیز شعری را به حضار تقدیم و از تلاش‌های مهیار سپهری رئیس حوزه هنری استان اردبیل و همکارانش در برگزاری این رویداد فرهنگی قدردانی کرد.

وی افزود: عاشیق‌های اردبیلی با اجرای بی‌نظیر موسیقی اصیل آذربایجانی، فضای معنوی میلاد پیامبر اکرم (ص) را با شادی و عشق در هم آمیختند.

سپس شاعران انجمن «سویودلر» نیز با خوانش آثار خود محفل را رنگین‌تر کردند. سعدالله دنیوی با شعرخوانی و سخنرانی خود درباره «بالیقلی» حضار را با بخشی از میراث ادبی منطقه پیوند داد. همچنین انوار احمدی با تاکید بر اهمیت شعر و ادبیات آذربایجانی در ایران، نکاتی ارزشمند را مطرح کرد.

اوج برنامه با اجرای گروه موسیقی «موغام» و صدای پرصلابت استاد قدرت پورحسن رقم خورد؛ جایی که شور موسیقی آذربایجانی، دل‌های مردم را لبریز از غرور و شادی کرد.