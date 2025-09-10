حجت الاسلام محمد جواد قربانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشن بزرگ و با شکوه امت احمد به مناسبت فرخنده‌ترین در جهان اسلام، یعنی میلاد با سعادت پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) و نیز سالگرد میلاد ششمین اختر تابناک امامت و ولایت، امام جعفر صادق (علیه‌السلام)، در فضایی سرشار از شور و شعور ایمانی و با حضور پرشور مردم عزیز بیله‌سوار در پارک تپه نرگس این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: این مراسم معنوی و باشکوه، با حضور گسترده و چشمگیر مسئولین محلی و استانی، چهره‌های فرهنگی، و آحاد مختلف مردم فهیم و ولایی شهرستان بیله‌سوار همراه بود که همبستگی و انسجام عمیق آنان را در محبت به ساحت مقدس نبوت و امامت به نمایش گذاشت.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیله سوار گفت: برنامه‌های این جشن بزرگ، که با نیت تجدید میثاق با آرمان‌های بلند پیامبر اکرم (ص) و سیره علمی و عملی امام صادق (ع) ترتیب یافته بود، با تلاوت دلنشین آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد که فضایی سرشار از معنویت و افتخار ملی را ایجاد کرد.

قربانی، با تبریک این اعیاد بزرگ اسلامی، به تبیین ابعاد شخصیتی پیامبر رحمت (ص) و نیز نقش بی‌بدیل امام جعفر صادق (ع) در گسترش و تعالی معارف ناب شیعی پرداختند و بر لزوم پیروی از سیره آن بزرگواران در زندگی فردی و اجتماعی تأکید نمودند.

وی افزود: اجرای زنده موسیقی سنتی و اصیل ایرانی-اسلامی، که با استقبال فراوان حاضران روبرو شد، جلوه‌ای دیگر از شادی و نشاط معنوی این گردهمایی بود. این برنامه‌های هنری، همراه با دیگر بخش‌های شاد و متنوع، شور و هیجان خاصی به مراسم بخشیده بود.

قربانی ادامه داد: به رسم یادبود و تقدیر از مشارکت گرم مردم، به قید قرعه به تعدادی از حاضران در مراسم که دارای نام‌های مبارک «محمد» و «احمد» بودند، جوایزی اهدا شد. همچنین در ادامه، از زحمات تعدادی از فعالان عرصه‌های فرهنگی و مذهبی شهرستان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.