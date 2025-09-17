امیر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موسیقی عاشیقلار بهعنوان بخشی از میراث معنوی و ناملموس فرهنگی ایران و منطقه، قدمتی هزاران ساله دارد و مضامین آن شامل حکمت، اخلاق، مدح اهل بیت (ع)، میهندوستی و ارزشهای انسانی است.
وی افزود: در راستای پاسداشت این میراث فرهنگی و معرفی آن به نسل جوان، سومین جشنواره بینالمللی عاشیقلار روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۷ و ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ در مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با اشاره به حضور گروههایی از جمهوری آذربایجان، ترکیه و گرجستان در این جشنواره، ادامه داد: هنرمندان و گروههای عاشیقی از استانهای تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، مرکزی و نیز شهرستانهای اردبیل، مشگینشهر، خلخال و پارسآباد در این رویداد فرهنگی حضور خواهند داشت.
رجبی بیان کرد: برنامههای جشنواره در روز پنجشنبه با اجراهای تخصصی موسیقی و شعرخوانی به مناسبت روز بزرگداشت استاد شهریار آغاز میشود و روز جمعه نیز علاوه بر برگزاری نشستهای تخصصی، چندین بخش اجرای هنری و مراسم تجلیل از هنرمندان برگزار خواهد شد.
