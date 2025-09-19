به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی عصر جمعه در مراسم اختتامیه جشنواره بین‌المللی عاشیقلار در اردبیل اظهار کرد: ملت ایران با وجود دشواری‌ها، سرزمینی غنی از تنوع فرهنگی و قومی است که موسیقی بخش مهمی از این هویت را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: موسیقی عاشیقلار سابقه‌ای کهن دارد و به دلیل گستره جغرافیایی خود از مرزهای ملی فراتر رفته و زبان گفت‌وگوی ملت‌ها در منطقه آناتولی، قفقاز و آسیای میانه شده است. این موسیقی با مردمی‌بودن خود، برخلاف هنرهای درباری و اشرافی، در جشن‌ها و کوچه و روستاها جاری است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه بخش بزرگی از تاریخ ایران بر پایه فرهنگ شفاهی است، خاطرنشان کرد: موسیقی عاشیقلار حافظ و روایتگر این میراث است و در عین حال ارزش‌های اخلاقی، نگاه توحیدی و محبت به اهل بیت (ع) را منتقل می‌کند.

صالحی با قدردانی از تلاش‌های مسئولان و هنرمندان استان در برگزاری این جشنواره تصریح کرد: اردبیل یکی از جلوه‌گاه‌های برجسته هنر ایران است و انتظار می‌رود در آینده نیز میزبان رویدادهای مهم فرهنگی و هنری باشد.