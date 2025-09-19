وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با آیت الله عاملی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز بعد از نماز جمعه با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با معظم له دیدار و گفتگو کرد.
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه با استقبال مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، احد بیوته نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس و جمعی از مسؤولان و عاشیقلار حاضر در «جشنواره بینالمللی عاشیقلار» وارد اردبیل شد.
آئین اختتامیه سومین جشنواره موسیقی بینالمللی «عاشیقلار» در آئینی با حضور وزیر ارشاد امشب در اردبیل برگزار میشود.
