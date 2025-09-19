به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات روز جمعه، بهای نفت خام برنت با افتی برای سومین جلسه پیاپی به حدود ۶۷ دلار و ۲۸ سنت و نفت خام وستتگزاس اینترمدییت (WTI) به ۶۳ دلار و ۳۵ سنت در هر بشکه رسید و بخشی از رشد هفتگی خود را از دست داد.
تازهترین اظهارات رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، مبنی بر ترجیح قیمتهای پایینتر نفت به جای اعمال تحریمهای بیشتر علیه روسیه، نگرانیها از محدودیت عرضه را کاهش داد و تا حدی اثر حملات اخیر اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه را خنثی کرد.
همزمان، فدرالرزرو آمریکا مطابق انتظار، نرخ بهره را کاهش داد و از احتمال تداوم سیاستهای انبساطی برای حمایت از بازار کار خبر داد.
هرچند سیاست پولی تسهیلشده میتواند محرکی برای تقاضای سوخت باشد، اما شماری از سرمایهگذاران این اقدام را نشانهای از افزایش ریسکهای اقتصادی در یکی از بزرگترین کشورهای مصرفکننده نفت میدانند.
از سوی دیگر، دادههای دولتی آمریکا حاکی از کاهش محسوس ذخایر نفت خام این کشور در هفته گذشته به دلیل صادرات قوی است، اما همزمان، موجودی نفتگاز نیز به بالاترین سطح از ژانویه رسیده که نگرانیها نسبت به کاهش تقاضا را دوباره زنده کرده است.
نظر شما