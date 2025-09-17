برنت ۶۸ دلار و ۳۵ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در اولین ساعات تجارت در روز چهارشنبه تغییر چندانی نداشته است. نفت بیشاز ۱ درصد در روز گذشته بهخاطر حملههای پهپادی اوکراین به بنادر و پالایشگاههای روسیه افزایش قیمت داشت. این در حالیست که تاجران منتظر خبر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا هستند. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۲ سنت معادل ۰.۱۸ درصد کاهش به ۶۸ دلار و ۳۵ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱۰ سنت معادل ۰.۱۶ درصد کاهش ۶۴ دلار و ۴۲ سنت معامله میشود.
طبق گفته سه منبع صنعتی، شرکت خط لوله نفت ترنسنفت روسیه به تولیدکنندگان هشدار داده شاید مجبور شوند تولید خود را بهدنبال حملههای پهپادی اوکراین به بنادر حساس صادراتی و پالایشگاهها، پایین بیاورند.
قیمت نفت بیشاز ۱ درصد در روز گذشته بهخاطر نگرانی درمورد مختل شدن عرضه نفت روسیه افزایش یافت.
دراینبین، رئیس کمیسیون اروپا در روز سهشنبه گفت این کمیسیون پیشنهاد تسریع کنار گذاشتن واردات سوخت فسیلی از روسیه را ارائه داده و خواستار تقویت تلاشها برای افزایش فشار اقتصادی بر این کشور شدهاست.
سرمایهگذاران همچنین منتظر نتیجه اجلاس دو روزه فدرال رزرو آمریکا هستند. انتظار میرود بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را ۲۵ واحد پایین بیاورد که میتواند باعث تقویت رشد اقتصاد و بالا رفتن تقاضا برای سوخت شود.
از طرف دیگر، آمار مؤسسه نفت آمریکا نشان میدهد ذخایر نفت خام این کشور ۳.۴۲ میلیون بشکه و ذخایر بنزین ۶۹۱ هزار بشکه در هفته منتهی به ۱۲ سپتامبر پایین آمدهاست.بازارها منتظر اطلاعات دقیقتر از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا هستند که قرار است امروز منتشر شود.
