قیمت جهانی نفت ۱۰ شهریور؛ برنت ۶۷ دلار و ۲۴ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نگرانی درمورد افزایش عرضه نفت و تأثیر تعرفههای آمریکا بر تقاضا، اثر مختل شدن عرضه ناشی از تشدید حملات هوایی بین روسیه و اوکراین را خنثی کرده و قیمت نفت را پایین آورده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۴ سنت معادل ۰.۳۶ درصد کاهش به ۶۷ دلار و ۲۴ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲۲ سنت معادل ۰.۳۴ درصد کاهش ۶۳ دلار و ۷۹ سنت معامله میشود.
رئیس جمهور اوکراین در روز یکشنبه بهدنبال حملههای پهپادی روسیه به تأسیسات برق این کشور در شمال و و جنوب، قول داد این اقدام را با حملات هوایی بیشتر به داخل خاک روسیه جبران کند. هر دو کشور حملههای هوایی خود را در هفتههای اخیر تشدید کرده و زیرساختهای انرژی یکدیگر را هدف قرار میدهند که صادرات نفت روسیه را مختل کردهاست.
بازارها همچنان نگران جریان نفت روسیه هستند. صادرات هفتگی از بنادر روسیه به ۲.۷ میلیون بشکه در روز رسیده است، یعنی پایینترین رقم طی ۴ هفته گذشته.
اما صادرات نفت این کشور به هند در ماه سپتامبر علیرغم افزایش تعرفههای آمریکا بر واردات از هند بهخاطر خرید نفت روسیه، افزایش یافته است.
تاجران عقیده دارند قیمت نفت در سال جاری میلادی تغییر چندانی نسبتبه سطح فعلی نخواهد داشت، چون تولید تولیدکنندگان بزرگ دنیا افزایش یافته و خطر کاهش رشد تقاضا بهخاطر تعرفههای آمریکا وجود دارد.
هفته جاری با اطلاعات تولید و صادرات چین، ژاپن و کره جنوبی بهعنوان بزرگترین واردکنندگان نفت دنیا آغاز شد. فعالیت کارخانهای در چین رشد بیشازحد انتظاری در ماه اوت داشته، اما تولید در سایر اقتصادهای آسیا بهخاطر تأثیر تعرفههای آمریکا کاهش یافته است.
نگرانی در مورد عرضه نفت اوپک پلاس باعث شده قیمت نفت برنت و نفت آمریکا اولین کاهش ماهانه را در ماه اوت پساز چهارماه تجربه کند و ۶ درصد کاهش یابد.
سرمایهگذاران منتظر اجلاس هفتم سپتامبر بین اعضای اوپک و متحدانش هستند.
دراینبین، تولید نفت خام آمریکا در ماه ژوئن به یک رکورد جدید رسیده و با یک افزایش ۱۳۳ هزار بشکهای، ۱۳.۵۸ میلیون بشکه در روز ثبتشده است.
