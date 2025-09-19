پایان کار تیم بسکتبال سه نفره ایران در جام جهانی با ۴ شکست

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های جام جهانی بسکتبال زیر ۲۳ سال که از چهارشنبه در چین آغاز شد، امروز (جمعه ۲۸ شهریور) تیم ملی ایران برگزارکننده ۲ دیدار در گروه A بود.

ملی پوشان ایران در نخستین دیدار به مصاف کرواسی رفتند و مقابل این تیم ۲۱ به ۱۶ متحمل شکست شدند. آلمان دومین حریف امروز تیم ملی ایران بود که با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ پیروز شد.

تیم بسکتبال سه نفره زیر ۲۳ سال ایران روز چهارشنبه و در روز نخست جام جهانی هم برابر لیتوانی و لهستان متحمل شکست شده بود. بدین ترتیب این تیم با برگزاری ۴ دیدار و واگذاری نتیجه هر ۴ دیدار، نتوانست از مرحله مقدماتی صعود کند و به کار خود در جام جهانی پایان داد.

پیتر گریگوریان، امیر حسین یازرلو، سید محمد غفاری و علیرضا شریفی ترکیب تیم بسکتبال سه نفره زیر ۲۳ سال ایران را در جام جهانی تشکیل دادند. مسعود عماری و آرمین سلیمان‌زاده هدایت این بازیکنان را بر عهده داشتند.

آلمان، فرانسه، مغولستان، چین٫ لتونی٫ ایتالیا٫ نیوزیلند٫ لیتوانی٫ لهستان٫ جمهوری چک٫ الجزایر٫ آمریکا٫ قطر٫ آرژانتین٫ صربستان٫کرواسی٫ مصر٫ ونزوئلا و فیجی در کنار ایران ۲۰ تیمی بودند که آغازگر جام جهانی در چین بودند. رقابت این تیم ها در ۴ گروه ۵ تیمی آغاز شد تا در پایان مرحله مقدماتی، ۲ تیم برتر هر گروه راهی مرحله یک چهارم شوند. تیم ملی ایران اما از این صعود بازماند.