تیم بسکتبال سه نفره زیر ۲۳ سال مغلوب لهستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال٬ تیم ملی بسکتبال ۳ به ۳ زیر ۲۳ سال آقایان در دیدار دومین خود از رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۵ چین، امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه از ساعت ۱۶:۳۵ به وقت ایران مقابل لهستان به رقابت پرداخت و با نتیجه ۲۱ بر ۲۰ این دیدار را واگذار کرد.
ملیپوشان کشورمان در دیدار نخست امروز ساعت ۱۲:۵۰ به وقت ایران به مصاف لیتوانی رفتند و با نتیجه ۱۷ بر ۱۵ شکست خوردند.
ادامه برنامه ملیپوشان ایران در این رقابتها به شرح زیر است:
جمعه ۲۸ شهریورماه
ایران-کرواسی؛ ساعت ۶:۴۵ به وقت ایران
ایران-آلمان؛ ساعت ۹:۱۵ به وقت ایران
در این مسابقات ،۲۰ تیم در ۴ گروه ۵ تیمی بایکدیگر به رقابت میپردازند و در پایان مرحله گروهی، ۲ تیم از هر گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی میشوند.
۲۰ تیم ایران، آلمان، فرانسه، مغولستان، چین، لتونی، ایتالیا، نیوزیلند، لیتوانی، لهستان، جمهوری چک ، الجزایر، آمریکا، قطر، آرژانتین، صربستان، کرواسی، مصر، ونزوئلا و فیجی در بخش پسران این رقابتها حضور دارند.
اسامی ملیپوشان حاضر در این رقابتها به شرح زیر است:
پیتر گریگوریان - امیر حسین یازرلو - سید محمد غفاری - علیرضا شریفی.
مسعود عماری و آرمین سلیمانزاده به عنوان کادر این تیم را همراهی میکنند.
