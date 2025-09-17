  1. ورزش
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۰

تیم بسکتبال سه نفره زیر ۲۳ سال مغلوب لهستان شد

ملی پوشان سه نفره بسکتبال آقایان ایران مقابل لهستان در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۵ نتیجه را واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال٬ تیم ملی بسکتبال ۳ به ۳ زیر ۲۳ سال آقایان در دیدار دومین خود از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۵ چین، امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه از ساعت ۱۶:۳۵ به وقت ایران مقابل لهستان به رقابت پرداخت و با نتیجه ۲۱ بر ۲۰ این دیدار را واگذار کرد.

ملی‌پوشان کشورمان در دیدار نخست امروز ساعت ۱۲:۵۰ به وقت ایران به مصاف لیتوانی رفتند و با نتیجه ۱۷ بر ۱۵ شکست خوردند.

ادامه برنامه ملی‌پوشان ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

جمعه ۲۸ شهریورماه

ایران-کرواسی؛ ساعت ۶:۴۵ به وقت ایران

ایران-آلمان؛ ساعت ۹:۱۵ به وقت ایران

در این مسابقات ،۲۰ تیم در ۴ گروه ۵ تیمی بایکدیگر به رقابت می‌پردازند و در پایان مرحله گروهی، ۲ تیم از هر گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی می‌شوند.
۲۰ تیم ایران، آلمان، فرانسه، مغولستان، چین، لتونی، ایتالیا، نیوزیلند، لیتوانی، لهستان، جمهوری چک ، الجزایر، آمریکا، قطر، آرژانتین، صربستان، کرواسی، مصر، ونزوئلا و فیجی در بخش پسران این رقابت‌ها حضور دارند.

اسامی ملی‌پوشان حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

پیتر گریگوریان - امیر حسین یازرلو - سید محمد غفاری - علیرضا شریفی.

مسعود عماری و آرمین سلیمان‌زاده به عنوان کادر این تیم را همراهی می‌کنند.

