حضور تیم بسکتبال زیر ۲۳ سال سه نفره ایران در جام‌جهانی

تیم بسکتبال زیر ۲۳ سال سه نفره ایران که با نایب قهرمانی در آسیا صاحب سهمیه جام جهانی شد، به منظور حضور در این رقابت‌ها عازم چین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جام جهانی بسکتبال سه نفره زیر ۲۳ سال طی روزهای ۲۶ تا ۳۰ شهریور به میزبانی چین برگزار می شود. به همین منظور تیم بسکتبال زیر ۲۳ سال سه نفره ایران با ترکیب پیتر گریگوریان، امیر حسین یازرلو، سید محمد غفاری و علیرضا شریفی عازم این رقابت ها شد.

مسعود عماری و آرمین سلیمان‌زاده هدایت تیم بسکتبال زیر ۲۳ سال سه نفره را در جام جهانی چین بر عهده دارند.

آلمان، فرانسه، مغولستان، چین٫ لتونی٫ ایتالیا٫ نیوزیلند٫ لیتوانی٫ لهستان٫ جمهوری چک٫ الجزایر٫ آمریکا٫ قطر٫ آرژانتین٫ صربستان٫کرواسی٫ مصر٫ ونزوئلا و فیجی در کنار ایران ۲۰ تیم شرکت کننده در این رقابت ها هستند که در ۴ گروه ۵ تیمی با هم رقابت می کنند. در پایان مرحله مقدماتی، ۲ تیم برتر هر گروه راهی مرحله یک چهارم خواهند شد.

بر اساس گروه بندی انجام شده، تیم بسکتبال زیر ۲۳ سال سه نفره ایران در گروه A با تیم های آلمان، لیتوانی، لهستان و کرواسی دیدار خواهد داشت.

