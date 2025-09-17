شکست تیم بسکتبال سه نفره زیر ۲۳ سال ایران در آغاز جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز رقابتهای بسکتبال سه نفره جام جهانی زیر ۲۳ سال در چین، امروز (چهارشنبه ۲۶ شهریور) تیم ایران به مصاف لیتوانی رفت. ملی پوشان ایران در این دیدار با نتیجه ۱۷ به ۱۵ متحمل شکست شدند.
تیم ملی بسکتبال سه نفره زیر ۲۳ سال ایران که با ترکیب پیتر گریگوریان، امیر حسین یازرلو، سید محمد غفاری و علیرضا شریفی در رقابتهای جام جهانی شرکت کرده است، دومین دیدار خود در این رقابتها را عصر امروز برابر لهستان برگزار میکند.
کرواسی و آلمان دیگر حریفان ایران در گروه A جام جهانی بسکتبال زیر ۲۳ سال هستند. دیدار با این تیمها روز جمعه (۲۸ شهریور) برگزار میشود.
مسعود عماری و آرمین سلیمانزاده هدایت تیم بسکتبال زیر ۲۳ سال سه نفره را در جام جهانی چین بر عهده دارند.
آلمان، فرانسه، مغولستان، چین٫ لتونی٫ ایتالیا٫ نیوزیلند٫ لیتوانی٫ لهستان٫ جمهوری چک٫ الجزایر٫ آمریکا٫ قطر٫ آرژانتین٫ صربستان٫کرواسی٫ مصر٫ ونزوئلا و فیجی در کنار ایران ۲۰ تیم شرکت کننده در این رقابتها هستند که در ۴ گروه ۵ تیمی با هم رقابت میکنند. در پایان مرحله مقدماتی، ۲ تیم برتر هر گروه راهی مرحله یک چهارم خواهند شد.
