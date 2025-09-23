جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایطی خاصی که «سوتیریس مانولوپولوس» سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال درگیر آن شده است، بر ادامه همکاری با او تاکید کرد و در مورد برنامه‌های موردنظر برای زمانِ بازگشت او به ایران توضیح داد. وی در این گفتگو همچنین عملکرد نمایندگان ایران در رویدادهای آسیایی و جهانی اخیری که در آن شرکت داشتند را ارزیابی کرد.

ارتباط با «مانولوپولوس» برای اطلاع از وضعیتش

داوری با یادآوری اینکه «سوتیریس مانولوپولوس» این روزها درگیر اقدامات پزشکی برای مشکل قلبی اش است و همین مسئله سفرش به ایران را به تأخیر انداخته است، گفت: هفته پیش منتظر بازگشت این مربی بودیم اما اطلاع داد در حال انجام یکسری آزمایش‌های پزشکی برای قلبش است و به همین دلیل درخواست تأخیر برای سفر به ایران را داشت. مدام با این مربی در ارتباط هستیم تا در جریان شرایطش قرار بگیریم. به زودی هم او را در تهران خواهیم دید.

داوری می‌گوید کسی مخالف مانولوپولوس نیست

تاکید بر ادامه همکاری با سرمربی یونانی

وی با تاکید بر ادامه همکاری با مانولوپولوس خاطرنشان کرد: این مربی با بسکتبال ایران قرار دارد، قرارداد او دو ساله منعقد شده و هنوز یک سال از قراردادش باقی مانده است. در این قرارداد البته «شرط فسخ» برای هر یک از طرفین لحاظ شده است. این مربی تا به امروز موردی مبنی بر عدم ادامه همکاری مطرح نکرده است با این حال بعد از بازگشت او، در این زمینه نشستی خواهیم داشت. مجموعه فدراسیون هم مخالف ادامه همکاری نیست.

کسی مخالف نیست

رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: در مورد مانولوپولوس و هر موضوع دیگری، فدراسیون بسکتبال نظر و دیدگاه کمیته فنی را لحاظ خواهد کرد. بنابراین سعی می‌کنیم طی این هفته نشستی در این زمینه داشته باشیم اگرچه تا به امروز مخالفتی مطرح نشده است. اصلاً بعید می دانم با توجه به تغییراتی که در تیم ملی ایجاد شده و عملکردی که این تیم در کاپ آسیا داشت، کسی مخالف ادامه همکاری با مانولوپولوس باشد.

تنها نتیجه غیرمنتظره بسکتبال باخت به قطر بود

داوری به باخت تیم ملی بسکتبال مقابل قطر در اولین دیداری که «مانولوپولوس» هدایت این تیم را بر عهده داشت (انتخابی‌های کاپ اسیا) اشاره داشت و افزود: آن باخت تنها نتیجه غیرمنتظره ای بود که بسکتبال با این مربی یونانی متحمل شد. دلیلش هم بیشتر عدم اطلاع و شناخت کامل او از بسکتبال ایران و تیم ملی بود. بعد از آن، عملکرد تیم ملی رضایت بخش بود به خصوص در کاپ آسیا که با کسب عنوان سوم همراه شد.

تصمیم رئیس فدراسیون بسکتبال این است که با مانولوپولوس نشستی مشترک با وزیر ورزش داشته باشد

این نشست برای اطلاع رسانی شرایط ادامه همکاری سرمربی یونانی برگزار می‌شود

نشست مشترک با وزیر ورزش و مانولوپولوس

وی که پیش از این بر تعامل با وزیر ورزش برای ادامه همکاری با «سوتیریس مانولوپولوس» تاکید کرده بود مجدد این مهم را مورد توجه قرار داد و گفت: به خاطر در پیش بودن پایان دوره ریاست بنده و انتخابات فدراسیون بسکتبال، لازم است که وزارت ورزش و شخصِ وزیر ورزش در جریان همکاری با این مربی و زمان آن باشند. بنابراین قطعاً نشستی با او خواهیم داشت تا هم در جریان پرونده همکاری قرار بگیرند و هم از دیدگاه شأن مطلع شویم. نظرم این است که بعد از بازگشت مانولوپولوس، با این مربی نشست مشترک با وزیر ورزش را برگزار کنیم.

منتظر بازگشت مانولوپولوس هستیم تا برای تیم ملی برنامه ریزی کنیم

رئیس فدراسیون بسکتبال با اشاره به در پیش بودن پنجره‌های انتخابی جام جهانی و لزوم تصمیم گیری زودتر در این زمینه گفت: هر دیدار انتخابی برای ما حکم خودِ جام جهانی و فینالش را دارد پس باید هر چه زودتر برنامه ریزی برای آماده سازی تیم ملی را نهایی کنیم. منتظر مانولوپولوس هستیم تا در حضور او و با اعمال نظراتش، تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و اقدامات موردنیاز بر اساس آنها را انجام دهیم.

رایزنی برای دیدارهای تدارکاتی تیم ملی بسکتبال

داوری در پاسخ به این پرسش که «زمان زیادی تا آغاز انتخابی‌های جام جهانی باقی نمانده است. با توجه به این موضوع، تیم ملی قبل از ورود به پنجره‌های انتخابی دیدار تدارکاتی خواهد داشت و اصلاً با توجه به اینکه مانولوپولوس هنوز به ایران بازنگشته است، فرصتی برای مهیا شدن این مهم وجود دارد؟»، گفت: قطعاً انجام دیدار تدارکاتی لازمه تیم ملی است. برای از دست نرفتن فرصت، رایزنی‌هایی را انجام می‌دهیم و به محض اینکه مانولوپولوس بازگشت و مجوز لازم را از او گرفتیم، مکاتبات رسمی را آغاز می‌کنیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید دارد که برای دیدارهای تدارکاتی تیم ملی، قید کشورهای اروپایی را زده است

روی کشورهای عربی متمرکز هستیم

وی در مورد کشورهای موردنظر برای رایزنی و مکاتبه جهت انجام دیدارهای تدارکاتی تیم ملی بسکتبال تاکید کرد: در شرایط فعلی تعامل با کشورهای اروپایی خیلی سخت است به خصوص با در نظر گرفتن طولانی بودن روند صدور ویزا و درکل مشکلاتی که برای اعزام به این کشورها وجود دارد. بنابراین بیشتر روی کشورهای عربی متمرکز هستیم تا بتوانیم با آنها دیدارهایی داشته باشیم.

راهمان در مورد بسکتبال دختران درست بود

رئیس فدراسیون بسکتبال در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نایب قهرمانی تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران در کاپ آسیا دیویژن B گفت: این تیم بعد از قهرمانی در غرب آسیا موفق به نایب قهرمانی کاپ آسیا شد. هر دو نتیجه برای اولین بار به دست آمد و این نشان می‌دهد که راهی که در مورد بسکتبال دختران آغاز کرده ایم، خوب و درست بوده است.

عطشی که دختران برای صعود دارند

وی در این زمینه ادامه داد: قطعاً عملکرد دختران بسکتبال در هر یک از دیدارهایی که داشتند، ضعف‌ها و انتقادهایی هم داشت که باید برطرف شود اما در مجموع عملکردشان قابل دفاع است. خوشبختانه این عملکرد انتظارات را از این تیم و درکل بسکتبال دختران بالاتر بود چون ثابت کرد که ظرفیت‌های لازم وجود دارد. دختران بسکتبال در رده‌های سنی مختلف تشنه ورود به دیویژن A آسیا هستند.

راه‌مان در بسکتبال بانوان درست بوده و منتظر شگفتی هستیم؛ این را جواد داوری می‌گوید

منتظر شگفتی در بسکتبال دختران هستیم

داوری تصریح کرد: قطعاً بعد از این مسیرمان در مورد بسکتبال دختران بهتر و پُربارتر خواهد شد. قول می‌دهیم در مورد بسکتبال بانوان اتفاقاتی خواهد افتاد که شگفتی برای آنها باشد. البته که شگفتی همیشه کسب مدال نیست. باید نسبت به این حوزه واقع بینانه نگاه کرد.

عملکرد پسران زیر ۱۶ سال قابل دفاع است اما برخی تغییرات لازم است

رئیس فدراسیون بسکتبال در مورد عملکرد تیم زیر ۱۶ سال که جایگاه ششم کاپ آسیا را به دست آورد نیز گفت: عملکرد این تیم هم قابل دفاع است. تیم ایران تنها نماینده غرب آسیا بود که در جمع ۸ تیم برتر این مسابقات قرار گرفت با وجودیکه مشکلاتی داشت. مشکل اصلی از غرب آسیا است که باید بازی‌ها جدی تر و محکم‌تر برگزار شود. از طرفی این تیم بازی تدارکاتی زیادی نداشت و با این حال توانست ششم آسیا شود. این مشکل و برخی مشکلات دیگر باید برطرف شوند. همانطور که در تیم ملی بزرگسالان برخی تغییرات باعث بهبود شرایط شد، برخی تغییرات در این تیم هم می‌تواند نتیجه بخش باشد.

تصمیم گیری در مورد مربیان تیم‌های پایه با نظر کمیته فنی

وی همچنین در مورد ادامه همکاری سرمربیان تیم‌های زیر ۱۶ سال دختران و پسران گفت: رده سنی این تیم‌ها برای مسابقات آینده زیر ۱۷ سال می‌شود. هنوز در مورد برنامه‌های یک سال آینده آنها تصمیم گیری نشده است. در مورد مربیان شأن هم با نظر کمیته فنی به جمع بندی می رسیم.

جایگاه ششمی پسران زیر ۱۶ سال در کاپ آسیا و در کل عملکرد آنها، رضایت رئیس فدراسیون بسکتبال را به دنبال داشته است

همکاری با «النی کاپوچیانی» ادامه پیدا می‌کند؟

داوری در مورد «النی کاپوچیانی» و ادامه همکاری او با بسکتبال بانوان ایران نیز خاطرنشان کرد: او طی این مدت درگیر رقابت‌های باشگاهی اش در چین بود. ما هم که اینجا درگیر تیم‌های ملی‌مان بودیم. باید با او هم مذاکراتی داشته باشیم تا ببینیم به چه نتیجه‌ای می رسیم. هنوز هیچ چیز مشخص نیست.

رضایت از تیم ۳ نفره در جام جهانی

حضور تیم بسکتبال زیر ۲۳ سال در جام جهانی که با ۴ شکست در ۴ دیدار همراه شد دیگر موضوعی بود که داوری در مورد آن گفت: اولین بار بود که این تیم وارد جام جهانی می‌شد و ارزیابی نتایج و شکست‌ها را باید با لحاظ کردن این موضوع انجام داد. همیشه شکست به منزله بدِ مطلق نیست. باید دید شکست در چه شرایطی تحمیل شده است. من از عملکرد این تیم راضی ام.

حضور در جام جهانی بسکتبال سه نفره اتفاق بزرگی بود

وی در مورد این تیم تاکید کرد: اتفاقی که پیرامون تیم سه نفره رقم خورد، خوب بود. این تیم ابتدا از حضور در آسیا سهمیه جهانی گرفت و بعد وارد جام جهانی شد. همینکه این تیم به جام جهانی اعزام شد، اتفاق بزرگی بود. قطعاً بسکتبال سه نفره به حضور در تورنمنت‌های بیشتری نیاز دارد تا بتواند از تجربه آنها برای مسابقات رسمی استفاده کند.

جواد داوری معتقد است حضور تیم سه نفره در جام جهانی به تنهایی اتفاق بزرگی بوده است، بدون در نظر گرفتن ۴ شکست این تیم از ۴ بازی

اخطار رئیس به تیم‌های لیگ برتری فصل جدید

لیگ برتر بسکتبال برای فصل جدید و نهایی شدن ۱۲ تیم برای حضور در آن موضوع پایانی بود که جواد داوری در مورد آن گفت: سال گذشته هم لیگ را با ۱۲ تیم برگزار کردیم. برای مان مهم کیفیت حضور تیم‌ها و چگونگی عملکردشان است. نظمِ حضور هم اهمیت زیادی دارد. هنوز برخی تیم‌ها مدارک و اقدامات شأن را برای آغاز مسابقات تکمیل و نهایی نکرده اند. اگر این مهم تا زمان آغاز هفته اول انجام نشود، قطعاً آنها را از جدول کنار می‌گذاریم. شک نداشته باشید که این کار را انجام می‌دهیم.