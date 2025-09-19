  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

کشف ۱۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی

کشف ۱۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی

ارومیه - فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از کشف کالای قاچاق به ارزش ۱۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال در نوار مرزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در تشریح این خبر، اظهار کرد: مرزداران این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی در مرز، طی چند عملیات دقیق توانستند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: مرزبانان طی این عملیات‌ها، مقدار ۵ کیلوگرم نقره، ۵۰۴ هزار نخ سیگار، ۴۵۹ ثوب البسه، ۵۴۴ قلم داروی، ۲۶ هزار و ۷۰۰ لیتر انواع سوخت قاچاق و چند قلم کالای قاچاق دیگر را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به ارزش ۱۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریالی کشفیات، خاطرنشان کرد: در این عملیات‌ها ۵ نفر متهم دستگیر و ۴ دستگاه خودرو نیز توقیف شد که با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار احمدی با اشاره به پیامدهای زیان بار قاچاق خاطر نشان کرد: مرزبانان شبانه روز جهت حفظ مرزهای کشور در تلاش بوده و با هرگونه تجاوز به خاک میهن برابر قانون برخورد خواهند کرد.

کد خبر 6594182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها