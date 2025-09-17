محموله ۲۵ میلیاردی قاچاق در لنجان توقیف شد

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و کشف انواع محموله‌های قاچاق، مأموران انتظامی شهرستان در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیونت مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی صورت گرفته از این خودرو ۱۳ هزار قلم انواع لوازم تزئینی و گل‌های مصنوعی که فاقد هرگونه مدارک معتبر بوده و به صورت قاچاق تهیه شده بودند کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان ارزش کالاهای کشف شده را ۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه فرد متخلف به همراه پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.