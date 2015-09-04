رسیدگی به مناطق محروم از اولویت های فرمانداری کرمانشاه است

به گزار ش خبرنگارمهر، فرماندار کرمانشاه عصر پنجشنبه به همراه جمعی از مسئولان برای بازدید از مناطق روستایی بخش مرکزی عازم منطقه درود فرامان شد و از روستاهای محروم این مناطق بازدید کرد.

فضل الله رنجبر در حاشیه این بازدید، با اشاره به اینکه بازدید از مناطق محروم از مهمترین اولویتهای کاری فرمانداری کرمانشاه است تصریح کرد:به صورت متوسط در هر ماه این بازدیدها در مناطق مختلف شهرستان کرمانشاه وروستاهای تابعه بخشهای بیلوار ، ماهیدشت، بخش مرکزی و سر فیروز آباد انجام می شود.

وی افزود: در برنامه شهریور امسال محرومترین روستاهای سر فیروز آباد همچون چم نوزده، چشمه شاهرخ و همچنین کوزران و روستاهای بخش بیلوار ، کله هو شیرازی، سفلی، شیرازی علیا و بان گرمی و... که از دورترین و محرومترین روستاهای بخش مرکزی هستند مورد بازدید و سرکشی قرار گرفت.

فرماندار ابراز داشت: بخش مرکزی کرمانشاه شامل ۶ دهستان به نامهای بالا دربند ، پشت دربند ، درود فرامان ، قره سو، میان درنبد و راز آور است که هر یک بیش از دهها روستا را شامل می شود که باید به مشکلات و مسائل آنها رسیدگی شود.

رنجبر با یادآوری اینکه در بازدیدهای پیشین و از نزدیک با محرومیت ها و مشکلات این روستاها آشنا شده است، گفت: در این بازدید فعالیت های نیروهای جهادی متشکل از دانشجویان و دانش آموزان اقصی نقاط کشور در این روستاها و میزان پیشرفت های پروژه های مختلف روستایی در این مناطق مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر مرمت و آسفالت راههای روستایی در مناطق مذکور، مسجدی نیز در روستای انگز در حال ساخت بوده و دبستان این روستا نیز مورد مرمت و تعمیرات نیروهای جهادی قرار گرفته است.

فرماندار کرمانشاه با اعلام اینکه مراحل احداث مسجد روستای کله هو نیز انجام شده، اظهار داشت: در این بازدید طی نشستی که با مردم این مناطق در راستای رسیدگی به مسائل و تجهیزات مورد نیاز آنها صورت گرفت، متوجه شدیم یکی از اهالی روستای شیرازی مبادرت به احداث کندوی زنبورعسل به طور طبیعی نموده است و عسل حاصل از آن دارای مرغوبیت بالایی است که نشان از توانایی و عزم تولیدی آنها دارد و می تواند بیشتر مورد حمایت واقع شود.