سفارت رژیم صهیونیستی در هلند هدف حمله قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد: یک فرد در شهر لاهه هلند که قصد داشت وارد ساختمان سفارت این رژیم شود و اقدام به آتش‌سوزی کند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.

هنوز جزئیات بیشتری درباره هویت فرد بازداشت‌شده و انگیزه احتمالی وی منتشر نشده است.

این ادعا یک ماه پس از آن روی می‌دهد که رسانه‌های رسمی اسرائیلی ۲۱ مردادماه گزارش دادند که سه نفر به دلیل پاشیدن رنگ "خون" بر روی درب سفارت (اسرائیل) در هلند و شکستن گیت آن دستگیر شدند.

سفیر اسرائیل در هلند در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت که این حادثه در ساعات اولیه صبح آن روز رخ داده است.

وی خاطرنشان کرد که پلیس هلند مظنونین را دستگیر کرده و ابراز اطمینان کرد که تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از حملات مشابه در آینده اتخاذ خواهد شد.

همچنین این حادثه اندکی پس از آن رخ داد که شرکت هواپیمایی العال اسرائیل اعلام کرد: دفتر خود را در پاریس فرانسه تخلیه خواهد کرد.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که روی دیوارهای دفتر این شرکت شعارهایی با مضمون "شرکت نسل‌کشی" نقش بست و رنگ قرمز روی ورودی آن پاشیده شده بود.