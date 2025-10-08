تصمیم «جبهه گسترده» اروگوئه برای پیوستن به راهپیمایی حمایت از فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الپائیس، جبهه گسترده (ائتلاف چپگرای حاکم) اروگوئه تصمیم گرفت به راهپیمایی حمایت از فلسطین بپیوندد. این راهپیمایی قرار است فردا- نهم اکتبر- از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه در یکی از خیابانهای اصلی مونته ویدئو، پایتخت این کشور برگزار شود.
فرناندو پریرا، رئیس جبهه گسترده در مصاحبهای مطبوعاتی با تاکید بر اهمیت برپایی تجمع گسترده گفت: جبهه گسترده از بازیگرانی است که در جامعه اروگوئه قدرت زیادی برای فراخوان دارد. از نقطه نظر جبهه گسترده، آنچه که در فلسطین اتفاق میفتد، یک نسل کشی است و سزاوار پاسخ از سوی جبهه گسترده می باشد، همانگونه که شایسته پاسخ از سوی بخش بزرگی از کشورهای جهان است که اقدامات کابینه بنیامین نتانیاهو را محکوم می کنند.
پریرا یادآور شد: فعالان و بازیگران اجتماعی با ابراز همبستگی در تلاشند تا کریدورهای انسانی برای ارسال کمک به غزه ایجاد کنند. آنچه در غزه اتفاق میفتد یک تراژدی است و جامعه اروگوئه و جبهه گسترده نمیتوانند این تراژدی را نادیده بگیرند.
وی افزود: میز سیاست ملی جبهه گسترده همچنین با صدور بیانیهای، نسل کشی که از سوی کابینه نتانیاهو انجام میگیرد را محکوم کرد. در این راستا، جبهه گسترده ایجاد فوری یک کمربند بشردوستانه برای ورود غذا و دارو را خواستار شد.
جبهه گسترده حمایت خود از صدها فعالی که برای شکستن محاصره اقدام میکنند، بهویژه از طرح جهانی ناوگان صمود و اتباع اروگوئهایکه بطور غیرقانونی در آبهای بینالمللی بازداشت شدهاند را مورد تاکید قرار داد. جبهه گسترده به علاوه خواستار آتشبس فوری، احترام به حقوق بشر و قوانین بینالمللی شد.
به نوشته این رسانه، میز سیاست ملی جبهه گسترده در بیانیه مذکور همچنین تعهد خود را به ترویج یک راه حل صلح پایدار که وجود دو کشور را بر اساس مرزهای توافق شده در سال ۱۹۶۷ تضمین کند، ابراز کرد. در این بیانیه از دولت خواسته شده است به ترویج اقدامات بینالمللی که امکان دستیابی به یک راه حل اساسی برای این درگیری را فراهم میکند، ادامه دهد.
پریرا در بخشی از اظهاراتش خاطرنشان کرد: احزاب مخالف دولت در ارتباط با موضوع مذکور یا نظر خود را بیان نکردهاند یا برخی از اعضا نظرشان را به شکل مغایر مطرح کردهاند. ما از دولت نخواهیم خواست که شیوه بیان خود را تغییر دهد.
نظر شما