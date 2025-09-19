به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر آدینه در پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به مناسبت بازگشایی مدارس در مسجد المهدی با بیان اینکه هزار مدرسه استان سمنان آماده بازگشایی مدارس است، ابراز داشت: آغاز باشکوه سال تحصیلی طبق برنامه ریزی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۲۵ هزار دانش آموز به مدرسه می‌روند، افزود: پنج هزار کلاس درس استان سمنان برای حضور دانش آموزان مهیا است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه ۱۰ هزار معلم و دبیر فرهنگی ساماندهی شدند، ابراز داشت: تا دورترین نقطه استان سمنان بدون معلم نیست.

شریفی از وجود چهار مدرسه یک نفره در میامی خبر داد و تصریح کرد: حق تحصیل و استفاده از آموزش برای همه دانش آموزان فراهم شده است.

وی با بیان اینکه برای کاهش تراکم دانش آموزان و ارتقای کیفیت آموزشی تلاش می‌شود، افزود: معتقدیم عدالت آموزشی باید در استان سمنان محقق شود لذا تا دورترین نقطه از امکانات لازم می‌کوشیم برخوردار باشند.