واژگونی قایق حامل مهاجران در نزدیکی لیبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد: یک قایق حامل ۷۴ نفر، که اکثر آنها سودانی بودند، در نزدیکی لیبی واژگون شد و تنها ۱۳ نفر زنده ماندند و دهها نفر دیگر مفقود شده‌اند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به خانواده‌ها و عزیزان جان‌باختگان تسلیت گفت و خواستار پایان درگیری در سودان شد و گفت که مسیرهای مهاجرت امن و قانونی همچنان محدود است.

این آژانس اعلام کرد: راه حل واقعی پایان دادن به جنگ در سودان است تا خانواده‌ها بتوانند در امنیت به خانه‌های خود بازگردند و این سفرهای خطرناک را انجام ندهند.

نیروی دریایی لیبی اعلام کرد که تاکنون ۵۱ مورد قاچاق در سال جاری ثبت شده است که ۳۴۸۰ مهاجر از کشورهای مختلف در آن دستگیر شده‌اند.

لیبی از زمان قیام تحت حمایت ناتو در سال ۲۰۱۱ که منجر به سرنگونی معمر قذافی شد، نقطه اصلی ترانزیت مهاجرانی بوده است که سعی در رسیدن به اروپا دارند. شبکه‌های قاچاق در بحبوحه اختلافات سیاسی و ناامنی رونق گرفته‌اند و مهاجران را در معرض شرایط سخت در بازداشتگاه‌ها و غرق شدن مکرر کشتی‌ها در مدیترانه قرار داده‌اند.