حداقل ۳۱ نفر در آخرین شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یک مقام سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که حداقل ۳۱ نفر در آخرین شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو جان خود را از دست داده‌اند.

پاتریک اوتیم، یکی از مقامات دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت برای آفریقا، در یک نشست مطبوعاتی آنلاین گفت که ۴۸ مورد در استان مرکزی کاسای گزارش شده است که ۳۸ مورد آن تأیید شده است. ۳۱ بیمار جان خود را از دست داده‌اند، در حالی که ۱۵ نفر همچنان در یک مرکز ابولا در منطقه بهداشتی بولاپه، مرکز شیوع بیماری، تحت درمان هستند و دو نفر نیز مرخص شده‌اند.

به گفته اوتیم، یک کمپین واکسیناسیون آغاز شده است و حدود ۷۶۰ دوز واکسن تاکنون به بولاپه تحویل داده شده است. بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان بهداشتی و افراد در تماس نزدیک با موارد تأیید شده واکسینه شده‌اند و انتظار می‌رود ۴۵۰۰۰ دوز اضافی در روزهای آینده در کینشاسا، پایتخت ملی، تزریق شود.

با این حال، وی خاطرنشان کرد که موقعیت دورافتاده بولاپه چالش‌های لجستیکی، به ویژه برای حمل و نقل زنجیره سرد، ایجاد می‌کند.

این مقام رسمی گفت که انتقال پس از مداخلات کند شده است، اما خواستار هوشیاری مداوم شد و بر لزوم آزمایش سریع‌تر، ردیابی و واکسیناسیون تأکید کرد.

اوتیم گفت: ما شاهد کند شدن روند انتقال هستیم… این پیشرفت بسیار خوبی است که می‌توانیم بر آن بنا کنیم. ما کاملاً مطمئن هستیم که اگر به این مسیر ادامه دهیم، همراه با اجرای واکسیناسیون، باید بتوانیم این شیوع را در اسرع وقت کنترل کنیم.

دولت جمهوری دموکراتیک کنگو شیوع این بیماری را در ۴ سپتامبر در کاسای اعلام کرد که شانزدهمین شیوع این بیماری از زمان شناسایی ابولا در سال ۱۹۷۶ در این کشور بود. شیوع قبلی در سپتامبر ۲۰۲۲ پس از تایید یک مورد در استان کیوو شمالی پایان یافت. آزمایش ژنتیک بعداً آن را به همه‌گیری سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۲۰ در کیووی شمالی و ایتوری که منجر به مرگ نزدیک به ۲۳۰۰ نفر شد، مرتبط دانست.

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ابولا یک تب خونریزی‌دهنده بسیار مسری است که باعث طیف وسیعی از علائم مانند تب، استفراغ، اسهال، درد عمومی و کسالت و در بسیاری از موارد، خونریزی داخلی و خارجی می‌شود.