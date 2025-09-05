جمهوری دموکراتیک کنگو شیوع جدید ابولا را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، دولت جمهوری دموکراتیک کنگو شیوع جدید ابولا را در استان مرکزی کاسای اعلام کرد.

راجر کامبا، وزیر بهداشت، در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت کینشاسا اعلام کرد که گونه زئیر ویروس ابولا در منطقه بهداشتی بولاپه دوباره ظهور کرده است و ۲۸ مورد مشکوک از جمله ۱۵ مورد مرگ گزارش شده است.

کامبا با تأکید بر اینکه این اعلامیه با شفافیت و دقت علمی هدایت شده است، گفت: این ارقام موقت هستند، زیرا تحقیقات هنوز ادامه دارد.

طبق بیانیه اولیه وزارت بهداشت، مورد شاخص، یک زن باردار ۳۴ ساله بود که در ۲۰ آگوست با علائم تب ناگهانی، خونریزی‌های متعدد، استفراغ خونی و خستگی شدید در بیمارستان مرجع عمومی بولاپه بستری شد. او در ۲۵ آگوست بر اثر نارسایی چندین عضو بدن درگذشت.

جمهوری دموکراتیک کنگو آخرین بار در سپتامبر ۲۰۲۲، پس از تأیید یک مورد در استان شرقی کیوو شمالی، پایان شیوع ابولا را اعلام کرد. آزمایش‌ها نشان داد که این مورد از نظر ژنتیکی با شیوع سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۲۰ در استان‌های کیوو شمالی و ایتوری مرتبط است که منجر به کشته شدن نزدیک به ۲۳۰۰ نفر شد.

بیماری ابولا اولین بار در سال ۱۹۷۶ در دو شیوع همزمان رخ داد: یک شیوع بیماری ویروس سودان در نزارا در سودان جنوبی فعلی و شیوع دیگر بیماری ویروس ابولا در یامبوکو، در جمهوری دموکراتیک کنگو بود.

طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، مورد اخیر در روستایی در نزدیکی رودخانه ابولا رخ داده است که نام این بیماری از آن گرفته شده است.

ابولا یک تب خونریزی دهنده بسیار مسری است که باعث طیف وسیعی از علائم مانند تب، استفراغ، اسهال، درد عمومی یا کسالت و در بسیاری از موارد، خونریزی داخلی و خارجی می‌شود.