کاهش موارد ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، پاتریک ابوک، مدیر موقت اورژانس منطقه‌ای در دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت برای آفریقا، در یک نشست مطبوعاتی مجازی گفت که تقریباً ۳۰ روز پس از شروع واکنش، تعداد موارد جدید شروع به کاهش کرده است.

تا کنون، در مجموع ۶۴ مورد گزارش شده است، از جمله ۴۲ مورد مرگ، در حالی که ۱۲ بیمار بهبود یافته و مرخص شده‌اند.

دولت کنگو در ۴ سپتامبر شیوع بیماری را اعلام کرد که شانزدهمین شیوع ابولا در این کشور از زمان شناسایی ویروس در سال ۱۹۷۶ است.

تاکنون بیش از ۸۰۰۰ نفر از کارکنان بهداشتی خط مقدم، افراد در تماس با موارد تایید شده و افراد در تماس با آنها واکسینه شده‌اند.

دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت برای آفریقا در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک کمپین جدید با هدف ارائه ۱۸۰۰۰ دوز در ۱۹ منطقه در بولاپه برای محافظت از جمعیت در معرض خطر و مهار شیوع ویروس آغاز شده است.

در حالی که موارد گزارش شده در سه هفته گذشته نشان دهنده روند نزولی است، حفظ و افزایش اقدامات کنترلی همچنان حیاتی است.

جمهوری دموکراتیک کنگو آخرین بار در سپتامبر ۲۰۲۲، پس از تأیید یک مورد ابتلا در استان شرقی کیوو شمالی، پایان شیوع ابولا را اعلام کرد.

به گفته سازمان جهانی بهداشت، ابولا یک تب خونریزی‌دهنده بسیار مسری است که باعث طیف وسیعی از علائم مانند تب، استفراغ، اسهال، درد عمومی و کسالت و در بسیاری از موارد خونریزی داخلی و خارجی می‌شود.