موارد ابتلا به آبله میمون در آفریقا از ۱۹۰ هزار نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، یاپ بوم دوم، معاون مدیر حوادث آبله میمون در مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آفریقا، در یک نشست خبری آنلاین گفت که ۲۹ کشور آفریقایی مبتلا به آبله میمون از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون ۱۹۱ هزار و ۵۵۹ مورد ابتلا، از جمله ۵۳۰۱۳ مورد تایید شده و ۱۹۹۹ مورد مرگ و میر را گزارش کردهاند.
بوم خاطرنشان کرد که تلاشهای واکنشی نتایجی را نشان میدهد، به طوری که موارد تایید شده و مشکوک در هفتههای اخیر در مقایسه با اوج شیوع در حدود ماه می، به طور پیوسته کاهش یافته است.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در آفریقا اعلام کرد که موارد تایید شده هفتگی ۷۰ درصد کاهش یافته و از ۱۶۲۰ مورد در ماه می به ۴۹۱ مورد در هفته گذشته رسیده است و در عین حال پوشش آزمایشها نیز بهبود یافته است.
در همین حال، این سازمان خواستار نظارت قویتر مبتنی بر جامعه در جمهوری دموکراتیک کنگو برای کمک به مهار آخرین شیوع ابولا در این کشور شد.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که حداقل ۳۱ نفر در آخرین شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو جان خود را از دست دادهاند.
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ابولا یک تب خونریزیدهنده بسیار مسری است که باعث طیف وسیعی از علائم مانند تب، استفراغ، اسهال، درد عمومی و کسالت و در بسیاری از موارد، خونریزی داخلی و خارجی میشود.
