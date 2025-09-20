ونزوئلا: آمریکا یک جنگ اعلام نشده علیه ما به راه انداخته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «ولادیمیر پادرینو لوپز»، وزیر دفاع ونزوئلا تأکید کرد: آنچه ایالات متحده انجام می‌دهد، در واقع جنگی اعلام‌نشده است و به همین دلیل لازم است سطح آمادگی عملیاتی نیروهای مسلح ونزوئلا افزایش یابد.

وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر در قطر گفت: نگاه کنید به آنچه همین حالا در قطر که کشوری متحد ایالات متحده و میزبان پایگاه نظامی آمریکا است، رخ داده است.

اشاره وزیر دفاع ونزوئلا به عدم دفاع آمریکا از دولت دوحه در برابر حمله متجاوزانه رژیم اسرائیل به اجتماع رهبران حماس در قطر است، حمله‌ای که با شکست رو به رو شد و رژیم تل آویو در تحقق هدفش که حذف سران مقاومت فلسطین بود، ناکام ماند.

این سخنان وزیر دفاع ونزوئلا در حالی بیان می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش بار دیگر اعلام کرد: بر اساس دستور من، وزیر جنگ فرمان انجام حمله‌ای مرگبار به یک کشتی در حال قاچاق مواد مخدر در منطقه جنوبی تحت فرماندهی آمریکا را صادر کرد.

ترامپ مدعی شد: در حمله به این کشتی ۳ تن از قاچاقچیان مواد مخدر در آب‌های بین‌المللی کشته شدند، اما هیچ‌یک از نیروهای ما آسیب ندیدند.

رئیس جمهوری آمریکا چند روز پیش نیز همین سخنان را تکرار کرده بود.