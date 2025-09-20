حمله آمریکا به سومین قایق در منطقه کارائیب؛ ترامپ: ۳ قاچاقچی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که نیروهای این کشور مستقر در منطقه کارائیب، بار دیگر به یک کشتی حامل مواد مخدر یورش برده و در جریان آن سه نفر را کشتند.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» نوشت که «این حمله مستقیم مرگبار به دستور وی در حوزه استحفاظی فرماندهی جنوبی آمریکا انجام شد»؛ منطقه‌ای که ۳۱ کشور را در آمریکای جنوبی و مرکزی و کارائیب در بر می‌گیرد.

وی افزود: اطلاعات موید این بود که کشتی مذکور در حال قاچاق مواد مخدر و در حال انتقال آن در امتداد یک مسیر قاچاق شناخته‌شده برای مسموم کردن آمریکاست. در این حمله سه قاچاقچی مواد مخدر حاضر در کشتی که در آب‌های بین‌المللی در حرکت بود، کشته شدند. هیچکدام از نیروهای آمریکایی در این حمله آسیب ندیدند.