به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، خورخه رودریگز، رئیس پارلمان ونزوئلا از تصویب توافق‌نامه مشارکت و همکاری راهبردی با روسیه با هدف تقویت روابط دوجانبه بین دو کشور، در شور اول خبر داد.

رودریگز در جلسه علنی پارلمان ونزوئلا خطاب به حامیان تصویب پیش‌نویس قانون توافق‌نامه مشارکت و همکاری راهبردی بین جمهوری بولیواری ونزوئلا و فدراسیون روسیه در شور اول، خواستار ابراز این حمایت به طور مرسوم شد و گفت که «این تصمیم به اتفاق آرا اتخاذ شده است.»

روی دازا، قانون‌گذار حزب حاکم ونزوئلا، این سند را ارائه داد و بر ماهیت بلندمدت این توافق تاکید کرد. به گفته وی، این توافق انعکاس توسعه پویای روابط سیاسی، تجاری و دیپلماتیک بین کاراکاس و مسکو است.