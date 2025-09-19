به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا می‌گوید که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد تا از طریق حکومتی دست‌نشانده، منابع طبیعی ونزوئلا را مصادره کند.

مادورو تاکید کرد: نفشه‌ای امپریالی برای تغییر رژیم در ونزوئلا و گماردن دولتی دست‌نشانده آمریکا و غارت ذخایر نفتی ما که بزرگ‌ترین در جهان است و همچنین چهارمین منابع بزرگ گاز و نخستین ذخایر طلای جهان(که در ونزوئلا واقع شده) کشیده شده است.

به گفته مادورو، آمریکا با این مقاصد ناوهای جنگی و یک زیردریایی هسته‌ای در کارائیب مستقر و اتهاماتی را علیه کاراکاس مطرح کرده است.