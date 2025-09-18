  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

کوبا: سازمان ملل نگذارد آمریکا جنگ را در منطقه شعله‌ور کند

وزیر امور خارجه کوبا از افزایش حضور نظامی آمریکا در کارائیب به بهانه مبارزه با مواد مخدر انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا امروز پنجشنبه و پس از آنکه ارتش آمریکا یک کشتی ونزوئلایی را در آب‌های بین‌المللی هدف قرار داد، از سازمان ملل متحد خواست تا مانع از شعله‌ور شدن جنگ توسط آمریکا در منطقه شود.

وزیر امور خارجه کوبا هشدار داد که مبارزه ادعایی با قاچاق مواد مخدر به بهانه امنیت ملی آمریکا «وضعیتی خطرناک ایجاد می‌کند که صلح و امنیت را تهدید می‌کند.»

برونو رودریگز تأکید کرد: ایالات متحده امروز مرکز مالی مهم و مرکز اصلی پولشویی دارایی‌های خارجی است که از جرایم سازمان‌یافته فراملی، اساساً قاچاق مواد مخدر سرچشمه می‌گیرد.

این در حالیست که در هفته‌ها پیش آمریکا به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر ۲ کشتی ونزوئلا را در آب‌های بین المللی هدف قرار داد.

