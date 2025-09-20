  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۰۷

«جولانی»: به اسرائیل اعتماد ندارم اما به زودی یک توافق امضا می‌کنیم!

«جولانی»: به اسرائیل اعتماد ندارم اما به زودی یک توافق امضا می‌کنیم!

سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه در حالی که اعتراف می‌کند رژیم صهیونیستی غیر قابل اعتماد است به امضای توافقنامه امنیتی با تل آویو طی روزهای آتی اشاره می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ابومحمد جولانی سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه در گفتگو با رسانه‌های ترکیه گفت: من به اسرائیل اعتماد ندارم.

وی در عین حال اضافه کرد: ما در آستانه دستیابی به توافق با تل آویو با میانجی گری آمریکا هستیم. احتمال امضای توافقنامه طی روزهای آتی وجود دارد. این توافقنامه مشابه توافق سال ۱۹۷۴ خواهد بود.

جولانی بیان کرد: توافق با اسرائیل به هیچ عنوان به معنی عادی سازی روابط با تل آویو یا پیوستن سوریه به توافقات ابراهیمی نیست.

وی گفت: حمله اسرائیل به وزارت دفاع سوریه به مثابه اعلان جنگ است اما در عین حال هیچ گریزی از توافق امنیتی با تل آویو وجود ندارد.

این در حالی است که منابع محلی در سوریه گزارش دادند که شب گذشته تظاهراتی در شهر حمص در مرکز سوریه برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، مخالفت خود را با توافق امنیتی رژیم جولانی با رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

سه شنبه شب گذشته پایگاه خبری آکسیوس آمریکا به نقل از یک منبع که آن را آگاه خوانده بود، اعلام کرد، تل آویو پیشنهاد مفصلی برای یک توافق امنیتی جدید به رژیم جولانی ارائه داده است که شامل نقشه‌ای از جنوب غربی دمشق تا مرز با سرزمین‌های اشغالی است.

کد خبر 6594928

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها