به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ابومحمد جولانی سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه در گفتگو با رسانه‌های ترکیه گفت: من به اسرائیل اعتماد ندارم.

وی در عین حال اضافه کرد: ما در آستانه دستیابی به توافق با تل آویو با میانجی گری آمریکا هستیم. احتمال امضای توافقنامه طی روزهای آتی وجود دارد. این توافقنامه مشابه توافق سال ۱۹۷۴ خواهد بود.

جولانی بیان کرد: توافق با اسرائیل به هیچ عنوان به معنی عادی سازی روابط با تل آویو یا پیوستن سوریه به توافقات ابراهیمی نیست.

وی گفت: حمله اسرائیل به وزارت دفاع سوریه به مثابه اعلان جنگ است اما در عین حال هیچ گریزی از توافق امنیتی با تل آویو وجود ندارد.

این در حالی است که منابع محلی در سوریه گزارش دادند که شب گذشته تظاهراتی در شهر حمص در مرکز سوریه برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، مخالفت خود را با توافق امنیتی رژیم جولانی با رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

سه شنبه شب گذشته پایگاه خبری آکسیوس آمریکا به نقل از یک منبع که آن را آگاه خوانده بود، اعلام کرد، تل آویو پیشنهاد مفصلی برای یک توافق امنیتی جدید به رژیم جولانی ارائه داده است که شامل نقشه‌ای از جنوب غربی دمشق تا مرز با سرزمین‌های اشغالی است.