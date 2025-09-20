بازگشایی سفارت سوریه در آمریکا بعد از بیش از ۱۰ سال+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، اسعد الشیبانی، وزیر خارجه رژیم محمد الجولانی، پرچم این کشور را برای نخستین بار پس از بیش از یک دهه بر فراز سفارت سوریه در واشنگتن برافراشت.

به نوشته آناتولی، این مراسم با حضور سوری‌های مقیم آمریکا برگزار شد. این اتفاق ۹ ماه پس از سقوط بشار اسد رخ داد.

مراسم بازگشایی سفارت سوریه در آمریکا همچنین چند روز پیش از ابومحمد الجولانی سرکرده گروه تروریستی هیئت تحریر الشام، به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سالیانه سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد.

الشیبانی پس از مراسم برافراشتن پرچم، این لحظه را «تاریخی» خواند و مدعی شد که این رویداد نماد مبارزه مردم سوریه در طول ۱۴ سال جنگ داخلی است.

شیبانی پنجشنبه هفته گذشته وارد واشنگتن شد؛ این اولین سفر یک وزیر خارجه سوریه به آمریکا در بیش از ۲۵ سال گذشته محسوب می‌شود.

بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه که نزدیک به ۲۵ سال بر این کشور حکومت کرد، اواخر سال ۲۰۲۴ به‌دنبال حمله تروریست‌ها به این کشور و پس از فتح حلب، حماه، حمص، درعا و در نهایت دمشق، سوریه را ترک کرد.

رژیم ابومحمد الجولانی پس از سقوط دولت اسد، در ماه ژانویه در سوریه «دولت به اصطلاح انتقالی» تشکیل داده است.