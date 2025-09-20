  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۲

هشدار سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه به نیروهای «قسد»

سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه نسبت به پیامدهای وخیم شکست روند ادغام نیروهای قسد در نهادهای این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ابومحمد جولانی سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه هشدار داد که عدم ادغام نیروهای کرد سوریه دموکرات موسوم به قسد در نهادهای این کشور تا قبل از پایان سال جاری میلادی، عواقب وخیمی در پی خواهد داشت.

طی ماه مارس گذشته جولانی با مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای قسد یک توافق امضا کرد که بر اساس آن، نیروهای مذکور در ارتش و نهادهای سوریه ادغام می‌شوند و مناطق تحت کنترل قسد زیر نظر تروریست‌های این کشور قرار می‌گیرد اما اجرای مفاد این توافق تاکنون محقق نشده است چرا که هنوز اختلافات شدیدی میان دو طرف وجود دارد.

تشدید اختلافات مذکور باعث شده بود روند تبادل زندانیان میان دو طرف نیز متوقف شود.

