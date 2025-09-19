منبع عراقی فاش کرد: بالاگرفتن اختلافات در سوریه و خنثی شدن ترور جولانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه النهار لبنان به نقل از یک منبع امنیتی عراقی بلندپایه گزارش داد که سرویس اطلاعات عراق اطلاعات لازم را در خصوص وجود طرح ترور ابومحمد جولانی سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه در اختیار دمشق قرار داده و بدین وسیله مانع اجرای آن شده است.

این منبع عراقی اضافه کرد که همزمان با طرح ترور جولانی قرار بود سلسله انفجارهایی در مناطق مختلف سوریه رخ دهد.

وی بیان کرد که تعدادی از عناصر هیئت تحریر الشام وابسته به جولانی از این تشکیلات جدا شده و نارضایتی خود را نسبت به عملکرد جولانی بعد از به قدرت رسیدن اعلام کردند. پیش از این نیز دیگر منابع رسانه‌ای به تشدید جنگ قدرت در سوریه و همچنین به دست گرفتن مناطق نفت خیز در این کشور اشاره کرده بودند.