فرصت نقش آفرینی جوانان نخبه در مسیر توسعه دانش بنیان کرمان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز حسنپور، صبح شنبه در حاشیه بازدید معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور از کارخانه نوآوری کرمان به خبرنگاران گفت: استان کرمان مملو از جوانان نخبه، خلاق و کارآفرین است و باید با برنامهریزی منسجم و حمایتهای جدی، فرصت نقشآفرینی این سرمایههای ارزشمند در مسیر توسعه دانشبنیان استان فراهم شود.
وی افزود: حمایت از پارکهای علم و فناوری، بنیاد ملی نخبگان و مراکز نوآوری از اولویتهای اصلی است و در همین راستا پرداخت تسهیلات ویژه به شرکتهای دانشبنیان استان کرمان باید در دستور کار قرار گیرد تا این شرکتها بتوانند با قدرت و انگیزه بیشتری در مسیر رشد و شکوفایی حرکت کنند.
حسن پور، تصریح کرد: حمایت از جوانان و نخبگان، نه تنها موجب توسعه استان کرمان خواهد شد، بلکه گامی مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان کشور است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس و دولت وظیفه دارند در کنار یکدیگر از فعالان عرصه علم و فناوری حمایت کنند تا آیندهای روشن برای استان کرمان و کشور رقم بخورد.
