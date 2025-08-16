به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، عصر شنبه در ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان استان کرمان گفت: همه ما در قبال وظیفه‌ای که برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان کرمان بر عهده داریم، مسئول هستیم.

وی، هدف از تشکیل این ستاد را هم‌افزایی میان عناصر مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان عنوان کرد و با اشاره به این‌که اقتصاد دانش‌بنیان یکی از محورهای اصلی سند کرمان برفراز است، افزود: تشکیل این ستاد می‌تواند زمینه هماهنگی بین دستگاه‌ها و فعالان حوزه فناوری و نوآوری را فراهم کند.

طالبی، با انتقاد از تأخیر در برگزاری چنین جلساتی گفت: وقتی اقتصاد دانش‌بنیان برای ما اولویت دارد و می‌خواهیم عناصر زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان را هماهنگ کنیم، باید زودتر چنین ساختاری ایجاد می‌شد، نه اینکه اولین جلسه آن پس از ۹ ماه تشکیل شود

استاندار کرمان با انتقاد از عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه افزود: واقعاً از اقداماتی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته راضی نیستم و این موضوع مربوط به یک یا دو دستگاه هم نیست.

طالبی، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان کرمان اظهار داشت: ما زمینه‌ها و توان لازم برای حمایت از برنامه‌های اقتصاد دانش‌بنیان را در اختیار داریم و این آمادگی وجود دارد که از طیف متنوعی از موضوعات در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان پشتیبانی کنیم.

وی با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده استان در این حوزه گفت: فضای کار در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان در کرمان بسیار فراهم‌تر از استان‌هایی همچون یزد است، به شرط آنکه بخواهیم.

وی همچنین به فرصت‌های موجود در استان کرمان اشاره کرد و افزود: در حوزه‌هایی مانند صنایع معدنی هوشمند، کشاورزی، سازگاری با کم‌آبی، انرژی‌های تجدید پذیر و مدیریت هوشمند انرژی، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، شهر هوشمند، صنایع‌دستی، آب و محیط زیست، ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان وجود دارد.

طالبی، با اشاره به لزوم هم‌افزایی میان ارکان مختلف زیست‌بوم نوآوری بیان کرد: این اقدامات نیازمند هماهنگی و جدیت دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش بنیان، بخش خصوصی توانمند و دستگاه‌های دولتی است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی استان در این حوزه پیشگام بوده است، ادامه داد: از ظرفیت‌های خوب استان، فعالیت‌های اتاق بازرگانی است که برنامه‌های متعددی را دنبال کرده و نیازمند تبادل تجربه و اندیشه هستیم.

استاندار کرمان با اشاره به ضرورت تعامل و همکاری برای برگزاری رویدادهای بزرگ علمی خاطرنشان کرد: برگزاری کنگره ملی هوش مصنوعی نمونه‌ای از اقدامات بزرگی است که در استان کرمان می‌تواند شکل بگیرد و در این حوزه نیز باید تعامل، هم‌افزایی و همراهی جدی وجود داشته باشد.

طالبی، در خصوص تملک کارخانه خانه‌سازی گفت: در این رابطه با وزیر راه و شهرسازی توافق شد که کاربری اصلی را به وزارت راه و شهرسازی دهیم و یک مرکز نوآوری و پارک در حوزه ساختمان و راه ایجاد و در کنار آن از ظرفیت‌های بسیار خوب آن برای حمایت از حوزه دانش‌بنیان استان استفاده کنیم.