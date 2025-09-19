به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین، جمعه شب با هدف حمایت از شرکتهای دانشبنیان، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و توسعه همکاریهای فناورانه میان بخشهای دولتی و خصوصی به استان کرمان سفر کرد.
بر اساس این گزارش، بازدید از پارک علم و فناوری استان کرمان و نمایشگاه محصولات دانشبنیان، رونمایی از دستاوردهای جدید شرکتهای فناور، افتتاح خط تولید دستگاه لاینرهندلر آسیابهای معدنی، حضور در جلسات ستاد اقتصاد دانشبنیان، نشست با نخبگان استان و برگزاری نشست هماندیشی با صنایع بزرگ استان از جمله برنامههای پیشبینیشده در جریان سفر معاون رئیسجمهور به کرمان است.
