معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور وارد کرمان شد

کرمان- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌ بنیان رئیس‌جمهور دقایقی پیش با استقبال رسمی استاندار کرمان وارد فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کرمان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین، جمعه شب با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و توسعه همکاری‌های فناورانه میان بخش‌های دولتی و خصوصی به استان کرمان سفر کرد.

بر اساس این گزارش، بازدید از پارک علم و فناوری استان کرمان و نمایشگاه محصولات دانش‌بنیان، رونمایی از دستاوردهای جدید شرکت‌های فناور، افتتاح خط تولید دستگاه لاینرهندلر آسیاب‌های معدنی، حضور در جلسات ستاد اقتصاد دانش‌بنیان، نشست با نخبگان استان و برگزاری نشست هم‌اندیشی با صنایع بزرگ استان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در جریان سفر معاون رئیس‌جمهور به کرمان است.

