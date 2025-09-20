به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین، صبح شنبه در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری استان در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر تعداد ۱۳۱ شرکت دانش‌بنیان در استان کرمان فعال هستند که نسبت به سال قبل دو برابر افزایش یافته اند.

وی افزود: کرمان از استان‌هایی با بیشترین میزان رشد در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان است و این پتانسیل برای سال آینده هم وجود دارد.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به کارهای تأثیرگذاری شرکت‌های دانش‌بنیان کرمان در سطح کشور افزود: باید حمایت ویژه از استان انجام شود.

افشین، میزان فروش شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمان در سال گذشته را ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کرمان در حوزه پزشکی و سلامت به عنوان پایلوت قطب‌های هوش مصنوعی کشور است که از مهر ماه کارها آغاز خواهد شد.