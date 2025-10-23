به گزارش خبرنگار مهر، شهبازحسن پور، ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از خودروهای جمعیت هلال احمر در شهر ماهان با تأکید بر نقش کلیدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در تجهیز استان کرمان گفت: بیشترین تعداد خودروهای امدادی تاکنون توسط جمعیت هلال احمر کشور اهدا شده است.
وی افزود: پس از جمعیت هلال احمر، بیشترین تعداد خودروهای امدادی مربوط به اداره حملونقل و پایانههای استان کرمان است و ظرف هفتههای آینده حداقل ۴۰ دستگاه خودروی سنگین تحویل استان خواهد شد.
وی همچنین از مرحله سوم تجهیز استان کرمان در حوزه اورژانس خبر داد و گفت: با پیگیریهای مستمر، تعدادی آمبولانس تا سه ماه آینده به استان کرمان تحویل داده خواهد شد.
حسنپور، با اشاره به ویژگیهای خاص استان کرمان گفت: استان کرمان به عنوان پهناورترین و حادثهخیزترین استان کشور باید بیش از گذشته به تجهیزات روز مجهز شود تا در صورت وقوع حادثه، خدمات فوری و بیمنت به حادثهدیدگان عزیز ارائه شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با گلایه از کمبود امکانات اولیه در برخی مناطق شهرستان کرمان خواستار توجه بیشتر مسئولان به مناطق حرمک و کشیت شد.
وی ادامه داد: بحث تقسیمات کشوری یکی از مطالبات جدی مردم شهرستان کرمان است که باید هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.
حسن پور، با اشاره به اینکه امکانات به تمامی شهرستانهای استان کرمان داده شده و تفاوتی بین آنها قائل نشدهاند، گفت: ۳۰ درصد مساحت استان کرمان مربوط به شهرستان کرمان و راور است و ۲۵ درصد جمعیت استان نیز در همین شهرستانها ساکن هستند که این موضوع باید در تخصیص منابع لحاظ شود.
وی افزود: در برخی مسائل مانند آموزشوپرورش، متأسفانه کمترین نرم را نسبت به کشور و استان داریم و مردم از کمبودها ناراحت نیستند، بلکه از بیعدالتیها رنج میبرند.
