کرمان قابلیت تبدیل شدن به قطب هوش مصنوعی ایران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ساجدیفر ظهر شنبه، در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به نقش خبرنگاران در توسعه کشور، گفت: خبرنگاران موتور محرکه پیشرفت جامعه هستند.
وی بر ضرورت ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم تأکید کرد و افزود: مردم استان کرمان شایسته بهترین خدمات هستند و اولویت اصلی ما افزایش رضایتمندی آنان است.
برنامهریزی برای جایگزینی فیبر نوری به جای سیمهای مسی
ساجدیفر از برنامهریزی برای حذف شبکه سیم مسی در شهرهای استان طی چهار سال آینده خبر داد و گفت: با جایگزینی فیبر نوری، سرعت و کیفیت ارتباطات بهطور چشمگیری افزایش مییابد و خدمات متنوعتری ارائه خواهد شد. امیدواریم این پروژه زودتر از موعد مقرر به پایان برسد.
به گفته وی، این تحول علاوه بر کاهش قطعیها و سرقتها، بستر لازم برای حرکت به سمت شهر هوشمند را فراهم میکند.
هوش مصنوعی؛ فرصتی برای پیشرفت و چالشی برای امنیت
مدیر مخابرات منطقه کرمان با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی، خاطرنشان کرد: در جنگ اخیر، شاهد تأثیرات منفی و مثبت هوش مصنوعی بودیم. هرچند اقدامات هوشمندانهای انجام شد، اما باید زیرساختهای این حوزه را بیش از پیش تقویت کنیم. استان کرمان با وجود شرکتهای فناور و نیروی متخصص، ظرفیت تبدیل شدن به قطب هوش مصنوعی ایران را دارد.
پیشرفت پروژه فیبر نوری در شهرهای کرمان
ساجدیفر به روند اجرای پروژه فیبر نوری در شهرهای کرمان، رفسنجان، سیرجان و بم اشاره کرد و گفت: واگذاریها در حال انجام است و در زرند نیاز به تسریع کارها داریم.
وی توضیح داد که در این طرح، کابلهای مسی جمعآوری شده و شبکه فیبر نوری جایگزین آنها میشود.
