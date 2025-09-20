به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی‌یف‌پست، سنای آمریکا در تصمیمی که روند آن ماه‌ها به طول انجامید، در نهایت مایک والتز، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و متهم شماره یک رسوایی «سیگنال گیت» را به عنوان سفیر واشنگتن در سازمان ملل منصوب کرد.

والتز در حالی با کسب ۴۷ رای موافق در برابر ۴۳ رای مخالف، یک کرسی دیپلماتیک حساس را پر خواهد کرد که تنها چند روز تا آغاز مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک‌ باقی مانده است.

تایید والتز برای تصدی این سمت به روندی پایان داد که به دلیل انتقاد و مقاومت تعدادی از دموکرات‌های مجلس سنا، ماه‌ها به تاخیر افتاده بود.

عمده علت تاخیر در تایید والتز گذشته جنجالی او بود که شامل برکناری‌اش از سمت مشاور امنیت ملی ترامپ به دنبال «رسوایی سیگنال» می‌شد.

در آن ماجرا، او به‌طور غیرعمد یک خبرنگار را به یک گروه گفتگوی خصوصی در پیام‌رسان «سیگنال» اضافه کرد که منجر به درز اطلاعات حساس نظامی درباره حملات به یمن به رسانه‌ها شد.

این حادثه برای دولت بسیار شرم‌آور بود و نگرانی‌هایی را درباره مدیریت اطلاعات طبقه‌بندی‌شده ایجاد کرد، اما والتز توانست جلسه تایید سنا را بدون آسیب جدی پشت سر بگذارد.

دستور کار مجمع عمومی

حالا که تایید والتز قطعی شده، قرار است او در گفتگوهای سطح بالای سازمان ملل در نیویورک شرکت کند.

این رویداد رهبران ۱۹۳ کشور عضو را برای یک هفته دیپلماسی فشرده گردهم خواهد آورد و انتظار می‌رود که جنگ روسیه و اوکراین و تجاوز اسرائیل علیه نوار غزه، از جمله موضوعات محوری آن باشد.

هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به طور رسمی روز سه‌شنبه- نهم سپتامبر، گشایش یافت. اجلاس عالیرتبه مجمع عمومی امسال سازمان ملل با حضور رهبران جهان از روز سه شنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ ( اول مهر) آغاز خواهد شد و تا ۲۹ سپتامبر (هفتم مهر) ادامه خواهد داشت.

هیئت اوکراینی به ریاست ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور در این اجلاس حضور خواهد یافت.

به گفته وزارت خارجه آمریکا، ترامپ و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور نیز در این رویداد حضور خواهند داشت که به اهمیت دیپلماتیک این هفته خواهد افزود. احتمال دیدار ترامپ و زلنسکی در حاشیه این مجمع رد نشده است.