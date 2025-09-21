احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی در خصوص ساز و کار اعتراض خانواده‌هایی که یارانه آنها قطع شده است، گفت: ساز و کار اعتراض برای کسانی که یارانه‌شان حذف شده است، رجوع به «سامانه حمایت معیشتی» می‌باشد که معترضین براحتی با گوشی‌های همراه می‌توانند وارد آن شوند و اعتراض خود را ثبت کنند.

وی افزود: از یک میلیون خانواده‌ای که یارانه آنها حذف شده است، ۵۰ هزار نفر اعتراض کردند که اعتراض آنها در حال بررسی است.

میدری در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با معیار حذف یارانه‌ها با توجه به تفاوت نرخ تورم واقعی در کلان شهرها نسبت به روستاها، اظهار کرد: ما اجاره مسکن را از شاخص‌های بررسی، حذف کردیم چون این اجاره در شهرهای مختلف قیمت‌های متفاوت دارد؛ در واقع تفاوت اصلی هزینه زندگی در شهرهای مختلف به واسطه موضوع مسکن است.

وی ادامه داد: بجز مسکن سایر هزینه‌ها تقریباً در همه شهرها یکسان است و حتی شاید در تهران ارزان‌تر هم باشد، به عنوان مثال هرچند اسنپ در تهران گران‌تر است اما حمل و نقل عمومی مانند مترو ارزان‌تر و دسترسی به آن بیشتر است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: حتی هزینه‌های خوراکی در تهران کمتر از شهرهای دیگر است چون دسترسی به میادین میوه و تره بار وجود دارد. به‌عنوان مثال در بندرعباس هرمزگان و یا در اهواز سطح قیمت‌ها از تهران بالاتر است.

شایان ذکر است، سامانه اعتراض به حذف یارانه و دهک‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «سامانه حمایت معیشتی» با آدرس hemayat.mcls.gov.ir است. همچنین شاخص‌هایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دهک‌بندی خانوارها و حذف یارانه‌ها بررسی می‌کند، با عنوان «شاخص‌های رفاه و معیشت خانوار» یا به طور مشخص‌تر «خط‌کش‌های دهک‌بندی» شناخته می‌شوند.