۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۹

برگزاری ۴۵ برنامه محوری طی هفته دفاع مقدس در خراسان‌جنوبی

بیرجند- معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان‌جنوبی گفت: هفته دفاع مقدس امسال با شعار «ما فاتحان قله‌ایم» در استان با ۴۵ برنامه محوری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا هزاری صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌ها و فداکاری‌های ملت ایران در برابر دشمنان است و امسال این هفته در حالی برگزار می‌شود که فضای منطقه همچنان تحت تأثیر جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن علیه ملت‌های مظلوم قرار دارد.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا (ع) افزود: در طول تاریخ، ایران همواره هدف توطئه‌های استعماری بوده است؛ از عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای گرفته تا جدایی بحرین در رژیم گذشته و کودتای ۲۸ مرداد. اما ملت ایران با انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ شعاری سر داد که برای آزادگان جهان الهام‌بخش بود و همین امر موجب دشمنی جبهه استکبار شد.

وی افزود: نمونه روشن آن هشت سال دفاع مقدس است که ملت ایران حول محور ولایت و با وحدت توانست بر دشمنان پیروز شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (ع) ادامه داد: هفته دفاع مقدس امسال در استان خراسان‌جنوبی با اجرای بیش از ۲۴۰۰ برنامه متنوع برگزار می‌شود که ۴۵ برنامه آن به صورت محوری طراحی شده است.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها در سطح پایگاه‌های مقاومت، حوزه‌های مقاومت، نواحی سپاه و اقشار مختلف بسیج برگزار خواهد شد.

هزاری با بیان اینکه ستاد استانی بزرگداشت هفته دفاع مقدس با محوریت استانداری و اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تشکیل شده است، گفت: مسئولیت بسیج مردمی بر عهده سپاه انصارالرضا است و ستادهای متناظر نیز در سطح نواحی و حوزه‌ها فعال شده‌اند.

هزاری با اشاره به نامگذاری روزهای هفته دفاع مقدس امسال توضیح داد: ۳۱ شهریور پیشکسوتان دفاع مقدس، مقاومت و معنویت، یکم مهر: ولایت‌مداری، جوانان، علم و دانش‌پژوهی، دوم مهر زنان، خانواده و سلامت، سوم مهر شهیدان، جانبازان، آزادگان، صلابت و فخرآفرینی، چهارم مهر:
دفاع همه‌جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان و معنویت، پنجم مهر نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشکسوتان، ششم مهر ولایت‌مداری، بصیرت، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی و هفتم مهر عزتمداران و آفرینان نامگذاری کنید

وی تصریح کرد: در این ایام نمایشگاه بزرگ «اتحاد مقدس» به مدت شش روز در میدان ابوذر بیرجند برپا خواهد شد که در آن غرفه‌های مختلفی از نیروهای مسلح و اقشار بسیج حضور خواهند داشت.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (ع) یادآور شد: همچنین برای نخستین بار شش نمایش میدانی با موضوعات بصیرت‌افزایی، دشمن‌شناسی و جهاد مقدس اجرا خواهد شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (ع) ادامه داد: برنامه ویژه زنگ آغاز مدارس و تکریم پرچم مقدس جمهوری اسلامی در مدارس سراسر استان با همکاری آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

هزاری گفت: همچنین فیلم سینمایی «حبس نفر» با همکاری بسیج هنرمندان استان و حضور برخی چهره‌های ملی تولید و از اول مهر در استان اکران خواهد شد.

وی گفت: روایتگری رزمندگان دفاع مقدس، محافل قرآنی، بازسازی عملیات کربلای ۵ در طبس، برگزاری رزمایش‌های رزمی، سرکشی از خانواده‌های شهدا، برگزاری پاتوق‌های فرهنگی و ایستگاه‌های سرود از جمله دیگر برنامه‌های شاخص این هفته خواهد بود.

هزاری افزود: در حوزه محرومیت‌زدایی نیز ۳۴۱ پروژه اشتغال‌زایی با اعتبار ۵۷ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.

وی ادامه ادامه داد: همچنین ۲۱۰ گروه جهادی به مناطق محروم استان اعزام می‌شوند، ۱۵ هزار بسته معیشتی به ارزش ۱۵ میلیارد تومان و سه هزار بسته لوازم‌التحریر به ارزش سه میلیارد تومان بین نیازمندان توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه‌های فروش محصولات خانگی و اقتصاد مقاومتی در شهرستان‌ها برپا می‌شود، خاطرنشان کرد: میز خدمت بسیج ادارات، کارگاه‌های آموزشی سبک زندگی، همایش‌های پیاده‌روی خانوادگی، برنامه‌های پنجشنبه‌های شهدایی و تولید ویژه‌برنامه تلویزیونی «پلاک ۸» توسط صداوسیمای استان از دیگر برنامه‌های این هفته است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (ع) در پایان تأکید کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و وحدت ملت ایران به نسل جوان است و امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، روحیه امید و انسجام در جامعه تقویت شود.

