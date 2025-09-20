به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا هزاری صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: هفته دفاع مقدس یادآور رشادتها و فداکاریهای ملت ایران در برابر دشمنان است و امسال این هفته در حالی برگزار میشود که فضای منطقه همچنان تحت تأثیر جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن علیه ملتهای مظلوم قرار دارد.
معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا (ع) افزود: در طول تاریخ، ایران همواره هدف توطئههای استعماری بوده است؛ از عهدنامههای گلستان و ترکمانچای گرفته تا جدایی بحرین در رژیم گذشته و کودتای ۲۸ مرداد. اما ملت ایران با انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ شعاری سر داد که برای آزادگان جهان الهامبخش بود و همین امر موجب دشمنی جبهه استکبار شد.
وی افزود: نمونه روشن آن هشت سال دفاع مقدس است که ملت ایران حول محور ولایت و با وحدت توانست بر دشمنان پیروز شود.
معاون هماهنگکننده سپاه انصارالرضا (ع) ادامه داد: هفته دفاع مقدس امسال در استان خراسانجنوبی با اجرای بیش از ۲۴۰۰ برنامه متنوع برگزار میشود که ۴۵ برنامه آن به صورت محوری طراحی شده است.
وی ادامه داد: این برنامهها در سطح پایگاههای مقاومت، حوزههای مقاومت، نواحی سپاه و اقشار مختلف بسیج برگزار خواهد شد.
هزاری با بیان اینکه ستاد استانی بزرگداشت هفته دفاع مقدس با محوریت استانداری و ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تشکیل شده است، گفت: مسئولیت بسیج مردمی بر عهده سپاه انصارالرضا است و ستادهای متناظر نیز در سطح نواحی و حوزهها فعال شدهاند.
هزاری با اشاره به نامگذاری روزهای هفته دفاع مقدس امسال توضیح داد: ۳۱ شهریور پیشکسوتان دفاع مقدس، مقاومت و معنویت، یکم مهر: ولایتمداری، جوانان، علم و دانشپژوهی، دوم مهر زنان، خانواده و سلامت، سوم مهر شهیدان، جانبازان، آزادگان، صلابت و فخرآفرینی، چهارم مهر:
دفاع همهجانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان و معنویت، پنجم مهر نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشکسوتان، ششم مهر ولایتمداری، بصیرت، دشمنشناسی و استکبارستیزی و هفتم مهر عزتمداران و آفرینان نامگذاری کنید
وی تصریح کرد: در این ایام نمایشگاه بزرگ «اتحاد مقدس» به مدت شش روز در میدان ابوذر بیرجند برپا خواهد شد که در آن غرفههای مختلفی از نیروهای مسلح و اقشار بسیج حضور خواهند داشت.
معاون هماهنگکننده سپاه انصارالرضا (ع) یادآور شد: همچنین برای نخستین بار شش نمایش میدانی با موضوعات بصیرتافزایی، دشمنشناسی و جهاد مقدس اجرا خواهد شد.
معاون هماهنگکننده سپاه انصارالرضا (ع) ادامه داد: برنامه ویژه زنگ آغاز مدارس و تکریم پرچم مقدس جمهوری اسلامی در مدارس سراسر استان با همکاری آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.
هزاری گفت: همچنین فیلم سینمایی «حبس نفر» با همکاری بسیج هنرمندان استان و حضور برخی چهرههای ملی تولید و از اول مهر در استان اکران خواهد شد.
وی گفت: روایتگری رزمندگان دفاع مقدس، محافل قرآنی، بازسازی عملیات کربلای ۵ در طبس، برگزاری رزمایشهای رزمی، سرکشی از خانوادههای شهدا، برگزاری پاتوقهای فرهنگی و ایستگاههای سرود از جمله دیگر برنامههای شاخص این هفته خواهد بود.
هزاری افزود: در حوزه محرومیتزدایی نیز ۳۴۱ پروژه اشتغالزایی با اعتبار ۵۷ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.
وی ادامه ادامه داد: همچنین ۲۱۰ گروه جهادی به مناطق محروم استان اعزام میشوند، ۱۵ هزار بسته معیشتی به ارزش ۱۵ میلیارد تومان و سه هزار بسته لوازمالتحریر به ارزش سه میلیارد تومان بین نیازمندان توزیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه نمایشگاههای فروش محصولات خانگی و اقتصاد مقاومتی در شهرستانها برپا میشود، خاطرنشان کرد: میز خدمت بسیج ادارات، کارگاههای آموزشی سبک زندگی، همایشهای پیادهروی خانوادگی، برنامههای پنجشنبههای شهدایی و تولید ویژهبرنامه تلویزیونی «پلاک ۸» توسط صداوسیمای استان از دیگر برنامههای این هفته است.
معاون هماهنگکننده سپاه انصارالرضا (ع) در پایان تأکید کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و وحدت ملت ایران به نسل جوان است و امیدواریم با اجرای این برنامهها، روحیه امید و انسجام در جامعه تقویت شود.
نظر شما