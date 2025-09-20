به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک‌شاهکویی، صبح شنبه در نشست خبری ویژه هفته دفاع مقدس با بیان اهمیت زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا گفت: اگر بتوانیم رشادت‌ها و ایثارگری‌های جوانان دوران دفاع مقدس را به درستی تبیین کنیم قطعاً همه ما از آن بهره مند خواهیم شد.

وی ادامه داد: ما باید قدر روزهایی را که در آن زنده هستیم بدانیم. روزهایی که فرصتی برای کسب ثواب و عمل صالح هستند.

ملک‌شاهکویی با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان گلستان گفت: در مجموع ۴۰ برنامه شاخص و بیش از چهار هزار و ۵۰۰ برنامه عمومی در سطح پایگاه‌ها، حوزه‌ها، اقشار بسیج و شهرستان‌ها اجرا خواهد شد. این برنامه‌ها شامل تجلیل از خانواده معظم شهدا، دیدار با پیشکسوتان دفاع مقدس، آئین نکوداشت فرماندهان ادواری، افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی، اعزام راویان دفاع مقدس به مدارس، و برگزاری نمایشگاه‌ها در سراسر استان است.

وی افزود: در هفته دفاع مقدس امسال، پروژه‌هایی نظیر افتتاح مرکز (نفس)، نواختن زنگ ایثار، اعزام گروه‌های جهادی، برگزاری یادواره‌های شهدای فرهنگی، هنرمند و دانش‌آموز، و رژه موتوری به جای رژه پیاده اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه نینوا به عملکرد جهادی بسیج سازندگی نیز اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر، بیش از دو هزار و ۱۰۰ واحد اقتصاد مقاومتی و ۷۹۰ صندوق قرض‌الحسنه اشتغال‌زا راه‌اندازی شده‌اند. ۴۰ نیروگاه خورشیدی، توزیع ۶۶۰ هزار اصله نهال، اجرای هزار و ۲۰۰ پروژه عمرانی، تأمین آب شرب برای ۱۰۹ روستا، ساخت هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان و توزیع ۸۵۰ هزار بسته معیشتی از جمله اقدامات شاخص بسیج سازندگی در گلستان است.

وی از آزادی ۴۶۰ زندانی جرایم غیرعمد با همت بسیج حقوقدانان استان نیز به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای مهم یاد کرد و گفت: این اقدامات گسترده، تنها بخشی از خدمات بسیج و سپاه نینوا در راستای تحقق عدالت اجتماعی و کمک به محرومان است.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان ضمن قدردانی از نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و هم‌افزایی، تأکید کرد: نقش رسانه‌ها در بحران‌ها، از جمله کرونا و وقایع ۱۴۰۱، بسیار برجسته و مؤثر بود و استان گلستان در مدیریت این بحران‌ها در زمره موفق‌ترین استان‌ها قرار گرفت.