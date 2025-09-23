عزت ایران اسلامی برآمده از خون شهدای دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا مهدوی ظهر سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جمع دانش آموزان، دبیران و مدیران مدارس علوم و معارف صدرا، گفت: با مشاهده شرایط موجود در غزه، عظمت و بزرگی کاری را که ملت ایران اسلامی در هشت سال دوران دفاع مقدس انجام دادند را به خوبی می‌توانید درک کنید.

وی بیان کرد: صدام ۳۱ شهریور جنگ نابرابری را علیه ایران شروع کرد که همه کفر و الحاد از او حمایت می‌کردند.

سردار مهدوی با اشاره به خاطرات خود از دوران دفاع مقدس، افزود: با آغاز جنگ تحمیلی، دانش‌آموزان سنگر مدرسه را رها کردند و با حضور در جبهه‌های نبرد، حماسه‌های بسیاری را خلق کردند.

وی تاکید کرد: عزت و سربلندی امروز ایران اسلامی به برکت خون شهدا و ایثارگری‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه فرهنگیان و اساتید مجتمع‌های آموزشی را برای ادامه تحصیل رزمندگان ایجاد کردند، گفت: ملت ایران در مقابل همه سختی‌های دوران دفاع مقدس، مقاومت کردند و نیازهای نظامی خود را در داخل کشور تولید کردند که نتیجه آن موشک باران اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه بود و منجر به مطرح شدن پیشنهاد صلح از سوی دشمن شد.

وی اظهار کرد: از دانش‌آموزان خواستاریم با خوب درس خواندن در آینده به دانشمندانی تبدیل شوند که در عرصه‌های مختلف بتوانند چالش‌ها و مشکلات موجود در کشور را به خوبی حل کنند.